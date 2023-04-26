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2023屏東黑鮪魚文化觀光季5月6日開跑 4款限定聲景鑰匙圈

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
東港黑鮪魚季今年的造型扭蛋機推出4款限定商品「東港聲景鑰匙圈」，手機放在鑰匙圈相互感應，即可聆聽東港聲音，還可將在地風情隨身帶著走。記者劉星君／攝影
東港黑鮪魚季今年的造型扭蛋機推出4款限定商品「東港聲景鑰匙圈」，手機放在鑰匙圈相互感應，即可聆聽東港聲音，還可將在地風情隨身帶著走。記者劉星君／攝影

2023屏東黑鮪魚文化觀光季登場，屏東縣政府5月6日至7月2日推出系列活動，除海洋音樂會、黑鮪魚季台啤民歌之夜、美食推廣宴、雙語導覽小旅行，今年的造型扭蛋機推出4款限定商品「東港聲景鑰匙圈」，手機放在鑰匙圈相互感應，即可聆聽東港聲音，還可將在地風情隨身帶著走。

縣府傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚文化觀光季在5月6日「海洋音樂會」揭開序幕，邀請炎亞綸、許富凱、鼓鼓、Ozone、黃妃等藝人，老中青少超強卡司絕對嗨爆東港。這次推出4款特別限定扭蛋紀念品「東港聲景鑰匙圈」，只要將手機開啟網路放在鑰匙圈可聆聽東港聲音，四款主題為捕獲、文化、深海與分享。

5月6日至7月2日，每天上午11時至晚間6時在東港候船室外有造型扭蛋機，遊客花100元可獲1次扭蛋機會，每日限量200個，同時還可以免費獲得1份造型可愛的限量鮪魚燒，此次扭蛋獎品也相當豐富有iphone14、AppleWatch等與在地店家提供優惠禮券。

 今年黑鮪魚文化觀光季恢復「美食推廣宴」，6月10日晚間6時在東隆宮廣場前舉辦，運用在地食材，推10道精緻料理，限量100桌，5月8日開放預約報名，活動現場布置紅寶石歌廳秀，邀請潘佩莉、陳孟賢、朱海君於現場演唱。

屏東黑鮪魚文化觀光季今年與高鐵假期和一卡通公司合作，黑鮪魚季期間購買高鐵假期3條屏東小琉球遊程，前500名遊客即可獲面額400元美食券，可在華僑市場內逾100家商家使用，並獲東港聲景鑰匙圈1個、免費扭蛋1次及鮪魚燒1份，一卡通公司與東港在地店家合作，提供行動支付優惠方案。 

屏東黑鮪魚文化觀光季相關資訊可上官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。

東港黑鮪魚季今年的造型扭蛋機推出4款限定商品「東港聲景鑰匙圈」，手機放在鑰匙圈相互感應，即可聆聽東港聲音，還可將在地風情隨身帶著走。記者劉星君／攝影
東港黑鮪魚季今年的造型扭蛋機推出4款限定商品「東港聲景鑰匙圈」，手機放在鑰匙圈相互感應，即可聆聽東港聲音，還可將在地風情隨身帶著走。記者劉星君／攝影
東港黑鮪魚季今年的造型扭蛋機推出4款限定商品「東港聲景鑰匙圈」，手機放在鑰匙圈相互感應，即可聆聽東港聲音，還可將在地風情隨身帶著走。記者劉星君／攝影
東港黑鮪魚季今年的造型扭蛋機推出4款限定商品「東港聲景鑰匙圈」，手機放在鑰匙圈相互感應，即可聆聽東港聲音，還可將在地風情隨身帶著走。記者劉星君／攝影
2023屏東黑鮪魚文化觀光季登場，屏東縣政府5月6日至7月2日推出系列活動，包括海洋音樂會、黑鮪魚季台啤民歌之夜、美食推廣宴、雙語導覽小旅行，感受東港魅力。記者劉星君／攝影
2023屏東黑鮪魚文化觀光季登場，屏東縣政府5月6日至7月2日推出系列活動，包括海洋音樂會、黑鮪魚季台啤民歌之夜、美食推廣宴、雙語導覽小旅行，感受東港魅力。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 東港 黑鮪魚

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