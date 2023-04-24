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起司塔11元！嵜本生吐司插旗忠泰樂生活 優惠連3波

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
嵜本大直忠泰店即將於4月29日開幕。圖／嵜本生吐司提供
嵜本大直忠泰店即將於4月29日開幕。圖／嵜本生吐司提供

自2020年首度登台的「嵜本生吐司（SAKImoto Bakery）」，將於4月29日進駐大直NOKE忠泰樂生活，開設在台第11間門市。除了招牌生吐司之外，店內還將提供「Pablo日本半熟起士塔」、「通庵熟成咖哩」等聯名商品。為慶祝開幕，還推出「Pablo mini塔加購價11元」、「內用鹹食免費續極美生吐司」、「滿額送SAKImoto品牌手提袋」等不同優惠。

即將開幕的嵜本大直忠泰店，由打造%ARABICA嵐山店的旅日設計師Elson操刀，延續以往的木質風格，並透過俐落簡約的留白，以及環形吧台、挑高落地窗、單人沙發等元素，創造出城市中的綠意空間。店內並共規劃30席內用座位，方便民眾享用餐點。

店內除了提供經典的生吐司餐點外，同時還將販售日本知名的「Pablo半熟起士塔」。Pablo半熟起士塔以獨家的烘焙技法，讓起司塔呈現出軟嫩的半熟狀態，獲得許多甜點控的喜愛。大直忠泰店即提供明星產品「金牌起司塔」，每顆628元，還有抹茶mini塔、巧克力mini塔，每顆80元。

同時大直忠泰店還與人氣咖哩店「通庵熟成咖哩」攜手，推出期間限定的內用鹹食套餐「熟成咖哩生吐司套餐」。套餐中包含極美生吐司與通庵咖哩醬，能讓消費者以吐司沾裹咖哩醬品嚐，享受醇厚咖哩醬與生吐司交織而成的層次風味。雞肉咖哩每套375元，牛肉咖哩每套395元。另外店內亦提供「A Fabules Day」咖啡店的6款甜點，增添民眾選擇。

自SAKImoto 北到南在不同城市巡迴，推出快閃店型，深受各地居民的喜愛，走出家門就能吃到日本大阪生吐司。預計五月一日在桃園新光站前店一樓，SAKImoto 將攜手Pablo 雙品牌一同快閃！兩款排隊美食一次帶走，值得期待！

為慶祝嵜本大直忠泰店開幕，特別推出三重優惠。凡於忠泰店購買Pablo mini塔2個，可以優惠價11元再加購mini塔1個（原價80元），數量有限，售完為止。另外於各門市購買任款「內用鹹食套餐」，可享免費加續「極美生吐司」1份；開幕當日，不限內用外帶，各門市消費單筆滿699，即贈「SAKImoto品牌手提袋」1個，價值799元，送完為止。

除此之外，繼去年聯名金色三麥，推出「SAKImoto極生啤酒」之後，本次雙品牌再度聯名，推出「SAKImoto極美啤酒」、「莓莓啤酒」、「蜂蜜檸檬啤酒」等3款新品，自4月29日於指定通路正式開賣，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嵜本大直忠泰店提供有Pablo半熟起士塔mini塔，每顆80元。記者陳睿中／攝影
嵜本大直忠泰店提供有Pablo半熟起士塔mini塔，每顆80元。記者陳睿中／攝影
熟成咖哩生吐司套餐，每套375元起。記者陳睿中／攝影
熟成咖哩生吐司套餐，每套375元起。記者陳睿中／攝影
嵜本再度聯名金色三麥，推出「SAKImoto極美啤酒」。記者陳睿中／攝影
嵜本再度聯名金色三麥，推出「SAKImoto極美啤酒」。記者陳睿中／攝影
Pablo金牌起司塔，每顆628元。記者陳睿中／攝影
Pablo金牌起司塔，每顆628元。記者陳睿中／攝影
新款聯名啤酒「莓莓啤酒」、「蜂蜜檸檬啤酒」，每罐180元。記者陳睿中／攝影
新款聯名啤酒「莓莓啤酒」、「蜂蜜檸檬啤酒」，每罐180元。記者陳睿中／攝影

品牌 日本

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