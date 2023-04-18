隱藏版「和牛牛排吐司」必吃！和牛研究室7款新菜上桌
位於春大直、致力呈現和牛多元可能性的「和牛研究室」，本季由日籍顧問稻村健司設計，以近江和牛女王、尾崎牛為素材，推出一系列和牛料理定食，包括有竹蒸宮崎太陽王、味噌漬烤和牛、和牛味噌朴葉燒等多種選擇，另外還有單點式的和牛飛魚煮干拉麵、和牛手作漢堡，讓民眾可以享受不同品牌、不同部位的和牛風味變化。
如同紅酒一般，日本和牛會依照不同的產地、血統、飼育法，而會有不同的風味差異，也正是各銘柄牛的魅力所在。2022年開幕至今的「和牛研究室」本季所推出的菜單，延續苗林行「整頭和牛購入」的優勢，分別選用口感不肥膩且風味飽滿的「前胸肉」、肉質柔軟略帶筋的「捲心肉」等不同部位，藉由料理型態的變化，發揮出不同的食材特色。
此次的和牛定食系列共有4種主餐選擇，每套均搭配有日式漬菜、牛高湯、沙拉、一見鍾情米飯與甜點。其中「和牛味噌朴葉燒」以飛驒高山地方的鄉土料理為基礎，在朴葉鋪上以まろや八丁味噌與豆瓣醬、味醂、糖、清酒共同熬煮晚的味噌醬，並選用紐約客部位入饌，鹹香中帶有溫潤的甜辣感，還帶有朴葉特有的木質香氣，每套1,280元。
「竹蒸宮崎太陽王」則是以時蔬襯底，鋪上和牛前胸肉片後蒸煮，風味輕盈且保有原本的肉質特色，搭配特製柚子橙醋更顯開胃，每套780元。「味噌漬烤和牛」是將和牛前胸肉以西京白味噌醃漬後燒烤上桌，讓味噌的甘醇風味增添和牛的飽滿感，可搭配紫蘇、蘿蔔泥、檸檬汁品嚐，每套880元。同時還有清爽版的「紅酒燉牛肉」同步登場，每套780元。
除了套餐外，和牛研究室也同步推出單點料理。「和牛飛魚煮干拉麵」選用北海道夢之力高筋麵粉製成的生麵作為麵體，鋪上和牛捲心肉薄片後，再淋上以柴魚、飛魚與煮干熬製的高湯，讓民眾可品嚐到半熟狀態的軟嫩肉質，以及海陸滋味交織而成的甘醇湯頭，每碗590元。「和牛手作漢堡」則是選用100%和牛漢堡排，搭配墨西哥辣椒、紫洋蔥、黃芥末、切達起司等配料，交疊出豐富的滿足感，每份880元。另外因應網友的熱情呼喚，額外推出隱藏版的「豪華和牛牛排吐司」。在以日本昭和麵粉自製的軟彈吐司中，夾入大塊的和牛烤牛排，兼具視覺效果與香氣，每份599元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言