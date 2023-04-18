隱藏版「和牛牛排吐司」必吃！和牛研究室7款新菜上桌

位於春大直、致力呈現和牛多元可能性的「和牛研究室」，本季由日籍顧問稻村健司設計，以近江和牛女王、尾崎牛為素材，推出一系列和牛料理定食，包括有竹蒸宮崎太陽王、味噌漬烤和牛、和牛味噌朴葉燒等多種選擇，另外還有單點式的和牛飛魚煮干拉麵、和牛手作漢堡，讓民眾可以享受不同品牌、不同部位的和牛風味變化。

如同紅酒一般，日本和牛會依照不同的產地、血統、飼育法，而會有不同的風味差異，也正是各銘柄牛的魅力所在。2022年開幕至今的「和牛研究室」本季所推出的菜單，延續苗林行「整頭和牛購入」的優勢，分別選用口感不肥膩且風味飽滿的「前胸肉」、肉質柔軟略帶筋的「捲心肉」等不同部位，藉由料理型態的變化，發揮出不同的食材特色。

此次的和牛定食系列共有4種主餐選擇，每套均搭配有日式漬菜、牛高湯、沙拉、一見鍾情米飯與甜點。其中「和牛味噌朴葉燒」以飛驒高山地方的鄉土料理為基礎，在朴葉鋪上以まろや八丁味噌與豆瓣醬、味醂、糖、清酒共同熬煮晚的味噌醬，並選用紐約客部位入饌，鹹香中帶有溫潤的甜辣感，還帶有朴葉特有的木質香氣，每套1,280元。

「竹蒸宮崎太陽王」則是以時蔬襯底，鋪上和牛前胸肉片後蒸煮，風味輕盈且保有原本的肉質特色，搭配特製柚子橙醋更顯開胃，每套780元。「味噌漬烤和牛」是將和牛前胸肉以西京白味噌醃漬後燒烤上桌，讓味噌的甘醇風味增添和牛的飽滿感，可搭配紫蘇、蘿蔔泥、檸檬汁品嚐，每套880元。同時還有清爽版的「紅酒燉牛肉」同步登場，每套780元。