雞塊、脆薯「+1元多1件」！肯德基「21款組合」51折起

隨著政府普發6000元現金，肯德基自4月18日起，連續14天推出限時優惠方案。其中包括香酥脆薯、4塊上校雞塊、玉米濃湯和百事可樂皆享「+1元多1件」。另外還有多款66元點心套餐，以及個人套餐、雙人套餐方案，最多享51折起。

本次肯德基優惠活動時間自4月18日至5月1日，並有多種方案選擇。「+1元多1件」系列中，包括香酥脆薯(小)、4塊上校雞塊、玉米濃湯(大)、百事可樂(中)、雞汁風味飯等5款商品，均享加1元多1件，原價66～104元，優惠價34～53元，最高現省51元。

「$66元點心套餐」則提供4種方案，包括「雙色轉轉QQ球x 1+原味蛋撻x 1+無糖茉莉綠茶(小)」、「香酥脆薯(中) x 1+原味蛋撻x 1+無糖茉莉綠茶(小) x 1」等選擇，原價113～126元，均一優惠價66元，約享52折起。