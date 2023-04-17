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用剩食吐司邊釀造！酉鬼啤酒「吐司杯套組」登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「完整你了！吐司杯組」建議售價990元。圖／酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「完整你了！吐司杯組」建議售價990元。圖／酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

酉鬼啤酒利用剩食吐司邊取代部分麥芽釀造，於2021 年推出的「吐司去（掉的）邊大冰紅」啤酒備受好評，今年延續台式早餐概念，首次推出以泡沫紅茶玻璃杯為靈感、專為「吐司去（掉的）邊大冰紅」設計的玻璃啤酒杯，組合成為「完整你了！吐司杯組」於合作店家販售，內含4瓶「吐司去(掉的)邊大冰紅」與一個專屬吐司杯，建議售價990元。

酉鬼啤酒2021 年推出「吐司去（掉的）邊大冰紅」，不僅是紅茶入酒，還利用剩食吐司邊取代部分麥芽釀造，並跨界合作藝術家黃海欣創作酒標，選用類似早餐防油袋的紙材印製酒標，獲美國包裝設計平台 Dieline 評選為 「Design For Good Award」，酒款設計與包裝概念不但讓屬於台灣的早餐酒獲得肯定，也讓酉鬼啤酒在台灣精釀市場玩出新里程碑。

「吐司去（掉的）邊大冰紅」啤酒是帶有麥香與茶韻的清爽拉格，在釀酒師一次次的改良下，變得更加茶韻持久、口感柔順，可望成為繼芭樂鹽小麥的酉鬼啤明星酒款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「吐司去（掉的）邊大冰紅」啤酒在釀酒師一次次的改良下，變得更加茶韻持久、口感柔順。圖／酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「吐司去（掉的）邊大冰紅」啤酒在釀酒師一次次的改良下，變得更加茶韻持久、口感柔順。圖／酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酉鬼啤酒首次推出專為「吐司去（掉的）邊大冰紅」設計的玻璃啤酒杯。圖／酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酉鬼啤酒首次推出專為「吐司去（掉的）邊大冰紅」設計的玻璃啤酒杯。圖／酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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