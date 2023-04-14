科學把關、人工嚴格管控 揭秘紐西蘭Zespri奇異果之旅

在天氣微涼的南半球初秋時節造訪紐西蘭，微風與陽光依舊，曬在一顆顆即將收成的Zespri奇異果身上，它是台灣人最熟悉的紐西蘭水果，踏上被稱為世界奇異果之都的Te Puke，讓我們了解，躺在台灣市場、超市貨架上的奇異果，從種植到出口，得經過一系列結合科技、人力與強大品管機制，才能成為台灣人熱愛的超級水果。

全球最具知名度的水果指標品牌Zespri，1997年成立，由奇異果農共同出資成立，果農是公司老闆，但也受到公司監督管理，創造出獨特經營模式。至今Zespri在紐西蘭有2,820位果農，全球另有1,441位果農，並成功打造全球生產與供應鏈，在紐西蘭也僅有Zespri奇異果得以出口。在台灣，每年4月下旬到11月，吃得到紐西蘭出產的綠奇異果與陽光金圓頭，以及限期販售的寶石紅奇異果，其他時間則是以經過Zespri控管的義大利、法國等北半球生產而出。

被譽為「營養小金礦」的奇異果，從培育、研發、種植、採收、出口等，都有著專業的控管，得展開一場奇異旅程。

從研發開始 創新更多奇異果品種

為維持Zespri的領導地位，得從種源與研發開始，位於Te Puke的植物暨食品研發中心，Zespri與其合資成立Kiwifruit Breeding Centre（KBC），雖然奇異果是從中國原產，但經過改良研發，至今有常見的綠色與金色奇異果。在KBC才看到各式各樣的原生種奇異果，甚至有入口極辣的果實。而KBC重要功能為配種研發出新奇異果品種，拒絕基因改造，只能花費時間不斷配種，還得考量口味、品質、能否經得起長時間運送等考驗，平均一款新品種奇異果，得耗時十幾年才能上市，而獨特口味的奇異果，正是Zespri的競爭力，如陽光金圓頭的黃金奇異果，就是Zespri的獨家專利品種。

以4月底台灣將上市的紅寶石奇異果，也是新研發的品種，只是現在保存期限仍不長，約莫5月就全部售完，入口香甜少酸味，富含花青素、抗氧化劑、葉酸與維生素C、奇異酵素等，大眾接受度更高。

採收前後 經過科學控管

3月底的Te Puke，日夜溫差大，造訪果農Stephen Bassett的農場，穿過極高的防風林，一顆顆奇異果正掛在樹藤上，正準備迎接4至6月的採收旺季。種植黃金與綠色奇異果的Bassett，採用天然方式栽種，如以礦物油來防蟲、僅靠雨水灌溉，且Te Puke擁有肥沃的火山灰土壤，讓豐盛灣區產出紐西蘭近8成的奇異果。以一公頃面積計算，黃金奇異果的產量高過綠色，因此種植面積也更大，消費者接受度也高，還能為果農帶來更高收益。

但奇異果能不能採收，可不是果農說了算，還得經過專業檢測評估，透過訪問Hill Laboratories實驗室才知道，奇異果採收前，得先由實驗室隨機摘取，經過秤重、硬度、顏色、甜度、削片風乾後等評估，舉例來說，黃金奇異果未成熟前仍是綠色，最佳採收時機就是從綠轉黃時。實驗室通過評估後，才能一口氣進行採收，此舉為確保奇異果在經過包裝運送後，送達消費者手上時，能維持在最佳熟度與品質。

專業包裝 維持品質出口

採收下的奇異果，會馬上送往包裝，透過探訪DMS Pukepack包裝廠，新落成的廠房中，奇異果在包裝上船出口前，得先經過基礎清洗，再透過攝影機去除外觀不佳、有傷痕的奇異果，並自動分級、貼上標籤，最後由人工裝箱，貼上Zespri的標籤後，得先在5度C的冰箱中存放，之後放在0度C環境保存，讓奇異果「休眠」避免繼續成熟。