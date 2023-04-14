快訊

為國民黨征戰北市艱困選區立委？謝龍介回應了

女子買西瓜吃「隔天變1顆高麗菜」 驚見凶手還在茫傻眼：牠啃了1千多口

擺脫行人地獄！立法院三讀通過道交條例 未禮讓行人最高罰6000元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科學把關、人工嚴格管控 揭秘紐西蘭Zespri奇異果之旅

聯合報／ 記者顏甫珉／紐西蘭即時報導
在Kiwifruit Breeding Centre中，持續使用配種，增進奇異果的品質。記者顏甫珉／攝影
在Kiwifruit Breeding Centre中，持續使用配種，增進奇異果的品質。記者顏甫珉／攝影

在天氣微涼的南半球初秋時節造訪紐西蘭，微風與陽光依舊，曬在一顆顆即將收成的Zespri奇異果身上，它是台灣人最熟悉的紐西蘭水果，踏上被稱為世界奇異果之都的Te Puke，讓我們了解，躺在台灣市場、超市貨架上的奇異果，從種植到出口，得經過一系列結合科技、人力與強大品管機制，才能成為台灣人熱愛的超級水果。

全球最具知名度的水果指標品牌Zespri，1997年成立，由奇異果農共同出資成立，果農是公司老闆，但也受到公司監督管理，創造出獨特經營模式。至今Zespri在紐西蘭有2,820位果農，全球另有1,441位果農，並成功打造全球生產與供應鏈，在紐西蘭也僅有Zespri奇異果得以出口。在台灣，每年4月下旬到11月，吃得到紐西蘭出產的綠奇異果與陽光金圓頭，以及限期販售的寶石紅奇異果，其他時間則是以經過Zespri控管的義大利、法國等北半球生產而出。

被譽為「營養小金礦」的奇異果，從培育、研發、種植、採收、出口等，都有著專業的控管，得展開一場奇異旅程。

從研發開始 創新更多奇異果品種

為維持Zespri的領導地位，得從種源與研發開始，位於Te Puke的植物暨食品研發中心，Zespri與其合資成立Kiwifruit Breeding Centre（KBC），雖然奇異果是從中國原產，但經過改良研發，至今有常見的綠色與金色奇異果。在KBC才看到各式各樣的原生種奇異果，甚至有入口極辣的果實。而KBC重要功能為配種研發出新奇異果品種，拒絕基因改造，只能花費時間不斷配種，還得考量口味、品質、能否經得起長時間運送等考驗，平均一款新品種奇異果，得耗時十幾年才能上市，而獨特口味的奇異果，正是Zespri的競爭力，如陽光金圓頭的黃金奇異果，就是Zespri的獨家專利品種。

以4月底台灣將上市的紅寶石奇異果，也是新研發的品種，只是現在保存期限仍不長，約莫5月就全部售完，入口香甜少酸味，富含花青素、抗氧化劑、葉酸與維生素C、奇異酵素等，大眾接受度更高。

採收前後 經過科學控管

3月底的Te Puke，日夜溫差大，造訪果農Stephen Bassett的農場，穿過極高的防風林，一顆顆奇異果正掛在樹藤上，正準備迎接4至6月的採收旺季。種植黃金與綠色奇異果的Bassett，採用天然方式栽種，如以礦物油來防蟲、僅靠雨水灌溉，且Te Puke擁有肥沃的火山灰土壤，讓豐盛灣區產出紐西蘭近8成的奇異果。以一公頃面積計算，黃金奇異果的產量高過綠色，因此種植面積也更大，消費者接受度也高，還能為果農帶來更高收益。

但奇異果能不能採收，可不是果農說了算，還得經過專業檢測評估，透過訪問Hill Laboratories實驗室才知道，奇異果採收前，得先由實驗室隨機摘取，經過秤重、硬度、顏色、甜度、削片風乾後等評估，舉例來說，黃金奇異果未成熟前仍是綠色，最佳採收時機就是從綠轉黃時。實驗室通過評估後，才能一口氣進行採收，此舉為確保奇異果在經過包裝運送後，送達消費者手上時，能維持在最佳熟度與品質。

專業包裝 維持品質出口

採收下的奇異果，會馬上送往包裝，透過探訪DMS Pukepack包裝廠，新落成的廠房中，奇異果在包裝上船出口前，得先經過基礎清洗，再透過攝影機去除外觀不佳、有傷痕的奇異果，並自動分級、貼上標籤，最後由人工裝箱，貼上Zespri的標籤後，得先在5度C的冰箱中存放，之後放在0度C環境保存，讓奇異果「休眠」避免繼續成熟。

在準備發貨時，Zespri會透過貨櫃的溫度，來調控奇異果的熟成度，而買回家的奇異果，若是仍偏硬，可以放在室溫下熟成，或是與蘋果、香蕉一起存放，釋放出的乙醚，可以幫助奇異果快速熟成，而握起來略軟有彈性時，才是品嘗奇異果的最佳時機。

在採收奇異果前，得先確認硬度是否適中。記者顏甫珉／攝影
在採收奇異果前，得先確認硬度是否適中。記者顏甫珉／攝影
結實累累的奇異果，很快就能在台灣品嘗。記者顏甫珉／攝影
結實累累的奇異果，很快就能在台灣品嘗。記者顏甫珉／攝影
即將在台灣上市的寶石紅奇異果，預計5月就會售完。記者顏甫珉／攝影
即將在台灣上市的寶石紅奇異果，預計5月就會售完。記者顏甫珉／攝影
透過攝影機，可以觀察奇異果的外型是否有損傷。記者顏甫珉／攝影
透過攝影機，可以觀察奇異果的外型是否有損傷。記者顏甫珉／攝影
在Kiwifruit Breeding Centre中，可看到各式各樣原生種、新研發而出的奇異果。記者顏甫珉／攝影
在Kiwifruit Breeding Centre中，可看到各式各樣原生種、新研發而出的奇異果。記者顏甫珉／攝影
結實累累的黃金奇異果，很快就能在台灣品嘗。記者顏甫珉／攝影
結實累累的黃金奇異果，很快就能在台灣品嘗。記者顏甫珉／攝影
在採收奇異果前，得先由實驗室確認相關顏色、硬度等候，才能採收。記者顏甫珉／攝影
在採收奇異果前，得先由實驗室確認相關顏色、硬度等候，才能採收。記者顏甫珉／攝影
每年3月底至6月，是紐西蘭奇異果的採收期。記者顏甫珉／攝影
每年3月底至6月，是紐西蘭奇異果的採收期。記者顏甫珉／攝影
在DMS Pukepack包裝廠中，仍得仰賴人工挑出品質不佳的奇異果。記者顏甫珉／攝影
在DMS Pukepack包裝廠中，仍得仰賴人工挑出品質不佳的奇異果。記者顏甫珉／攝影
在採收奇異果前，得先由實驗室確認相關顏色、硬度等候，才能採收。記者顏甫珉／攝影
在採收奇異果前，得先由實驗室確認相關顏色、硬度等候，才能採收。記者顏甫珉／攝影
果農Stephen Bassett即將迎來奇異果的採收期。記者顏甫珉／攝影
果農Stephen Bassett即將迎來奇異果的採收期。記者顏甫珉／攝影
結實累累的黃金奇異果，很快就能在台灣品嘗。記者顏甫珉／攝影
結實累累的黃金奇異果，很快就能在台灣品嘗。記者顏甫珉／攝影

紐西蘭 台灣人 義大利

延伸閱讀

留學美英澳已失魅力？英網站：中、紐西蘭成新寵

南台灣鳳梨喜迎豐收 屏東果農卻嘆「十個九個虧」

無雨600天高雄終於降甘霖 果農憂鳳梨盛產恐市場崩盤

紐西蘭國會成立友台小組 歐江安籲挺台加入CPTPP

相關新聞

普發6000+搶疫後暑假商機！台中國際旅展今登場

隨著國際疫情逐漸解封，國內旅遊業者看好疫後暑假商機，以及國內普發6000元政策，2023 ATTA台中國際旅展今起一連四...

南投也有蔦屋書店了！日月町複合式商場第12店明年開幕

精英開發繼與萬豪酒店集團成功打造台中萬楓酒店後，今(14)日在南投縣長許淑華見證下，宣布在台灣的中心-埔里，引進「全球最...

經典動畫點亮菊島夜空！ Booking.com 網羅「六間澎湖旅宿」

一年一度的澎湖花火節即將到來，每年四月到六月澎湖的夜空便會綻放燦爛煙火，今年更是首度攜手經典動畫公司打造夢幻盛會，而今年...

彰化農二代連賠5年 公主葡萄今春華麗上市

做人有「公主病」會被嫌，葡萄有公主病卻備受疼惜，彰化縣古月葡萄農場場長胡志豪用20年馴化「安藝皇后」日本品系葡萄，5年前...

科學把關、人工嚴格管控 揭秘紐西蘭Zespri奇異果之旅

在天氣微涼的南半球初秋時節造訪紐西蘭，微風與陽光依舊，曬在一顆顆即將收成的Zespri奇異果身上，它是台灣人最熟悉的紐西...

創意包裝零食新貨到！7-ELEVEN獨家預購「鮮芋仙超人力霸王仙草凍」、「台灣啤酒X金山藷童瑤果香地瓜片」

下午茶、追劇少不了涮嘴零食作伴，除了滿足口腹之慾，創意包裝也是近年來吸引買氣的焦點，拍照打卡更吸睛！7-ELEVEN預購...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦