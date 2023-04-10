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亞伯樂攜手牛排教父鄧有癸 打造100％雙桶雙牛排饗宴

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
亞伯樂18年雙重雙桶重雪莉與牛排撞擊出迷人風味。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
亞伯樂18年雙重雙桶重雪莉與牛排撞擊出迷人風味。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

以罕見100%雙桶熟成工藝聞名市場的單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌亞伯樂（Aberlour），攜手米其林星廚牛排教父鄧有癸及舊金山新星女主廚Kim Alter，於全預約制私宅餐飲新品牌D&C Residence，打造100%雙桶雙牛排「伯樂繁宴」。

入席「伯樂繁宴」，伯樂能夠首次完整品飲亞伯樂雙桶系列版圖。亞伯樂經典100%雙桶系列以14年與12年聞名，並於今年加入16年雙桶最新批次，更以全新酒液磅礡上市的18年雙重雙桶重雪莉震撼市場，讓經典雙桶與雙牛排之間共同演繹無窮變幻的味蕾感受。

亞伯樂對於造酒工藝的追求，正與牛排教父鄧有癸的料理哲學不謀而合。即便早已享譽盛名，鄧有癸對於風味探求的癡迷不減反增，為了找尋牛排肉質的極致巔峰，他不惜遠走世界各地畜牧場。

為「伯樂繁宴」，鄧有癸嚴選數年一遇，口感香氣最細緻的處女牛，並以珍稀比例呈獻筋肉比例最為平衡的「日本A5菲力襯姬松茸」、「自製澳洲9+和牛乾式熟成紐約客」渾厚肉汁以細嫩口感滲入口腔，完美饌搭重雪莉的飽滿渾厚。

◎100%雙桶雙牛排「伯樂繁宴」：

．日期：2023/04/15（六）– 2023/04/25（二）

．時間：18:30入席（預估進行2個小時）

．地點：D&C Residence 台北市大安區四維路52巷33號1樓

．費用：每位 3,680元

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「伯樂繁宴」可以喝到亞伯樂16年雙桶最新批次。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「伯樂繁宴」可以喝到亞伯樂16年雙桶最新批次。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
米其林星廚牛排教父鄧有癸，為「伯樂繁宴」嚴選雙牛排，完美搭配重雪莉的飽滿渾厚。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
米其林星廚牛排教父鄧有癸，為「伯樂繁宴」嚴選雙牛排，完美搭配重雪莉的飽滿渾厚。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「伯樂繁宴」讓100%雙桶雙牛排共同演繹無窮變幻的味蕾感受。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「伯樂繁宴」讓100%雙桶雙牛排共同演繹無窮變幻的味蕾感受。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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