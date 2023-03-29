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風靡日本「珍珠+啤酒」4月開賣！網炸鍋：小編你認真？

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
一番搾罐上方獨家新增「珍珠配料杯」，讓珍珠跟啤酒可以拆封後在杯子裡合體。圖／摘自KIRIN 麒麟一番搾り（Taiwan）FB粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
一番搾罐上方獨家新增「珍珠配料杯」，讓珍珠跟啤酒可以拆封後在杯子裡合體。圖／摘自KIRIN 麒麟一番搾り（Taiwan）FB粉絲團 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣的國民飲料「珍珠奶茶」要跟來自日本的麒麟（KIRIN）一番搾啤酒合體了嗎？在KIRIN 麒麟一番搾り（Taiwan）FB粉絲團，出現麒麟一番搾罐的上方，多了「珍珠配料杯」的畫面，旁邊冒著金黃色泡泡的啤酒杯裡面，竟是台灣人最愛的珍珠配料！

這篇以「『一番搾酒香珍珠啤酒 』＃限定販售中」為題的PO文表示，「當酒香珍珠彈牙口感，與金黃滑順的酒液合體，促成一段台日融合的美味情緣，當下午茶、飯後飲品都超搭。4月1日全台限定販售中。」文末還加上「＃愚人節快樂」。

此PO文貼出不到兩小時，便引來100多則網友熱烈留言，「認真？還是愚人節？」、「排程設錯了」、「小編是不是放假前先發文？」、「有芋圓的嗎？」，也有網友誠懇挺身呼籲：「不要自毀品牌啊，要玩也是加香菜！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

愚人節

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