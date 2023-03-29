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全球首發！三得利威士忌慶100周年 發行角瓶紀念包裝

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
角瓶百年紀念款全新包裝，承襲經典龜甲花紋元素，呈現品牌更為精緻現代的意象。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
角瓶百年紀念款全新包裝，承襲經典龜甲花紋元素，呈現品牌更為精緻現代的意象。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2023年適逢三得利威士忌創立100周年，身為三得利威士忌起源的角瓶，特別全新升級品牌限定包裝，並選定台灣為首發市場，期待與角瓶愛好者共創下個一百週年。

創立自1923年的威士忌領導品牌三得利，是創始人鳥井信治郎先生於京都創建日本第一座蒸餾廠——山崎蒸餾廠而誕生；其中於山崎蒸餾廠設立十數年後誕生的「角瓶」，每一滴角瓶除呈現山崎甘醇圓潤的東方風味與甘甜香氣，更有白州沉靜純淨特色，尾韻柔美而悠長，上市至今仍是日本最暢銷的威士忌之一。

角瓶經典四角瓶身，綴以龜甲花紋，內斂呈現日本職人精神。此次角瓶將瓶身頸標調整為「KAKUBIN」角瓶字樣，強調角瓶之於品牌的象徵意義；外包裝設計延續龜甲紋元素，選用日本進口精裝紙材，呈現和紙工藝致敬經典，同時加入今年限定新包裝獨有的三得利百周年限定燙金Logo。

為提供消費者更新穎的視覺體驗，角瓶推出全新的限量龜甲紋角嗨杯，杯身保有經典龜甲花紋，採精緻薄型杯身，呈現時尚的品飲氛圍。「角嗨」Highball黃金準則，將杯身倒滿冰塊，以1:3的比例先後兌入角瓶威士忌及氣泡水，再擠檸檬汁輕攪調和而成，清爽順口，更是佐餐料理的最佳選擇，從日本風靡到全球更受台灣消費者喜愛。

3月29日至4月11日期間至家樂福、或4月5日至19日到大潤發等通路，購買大容量「三得利威士忌百年紀念款1920毫升角瓶禮盒」，即隨附限量龜甲紋角嗨杯一只。自5月起至全台指定酒專購買「三得利威士忌百年紀念款角瓶700毫升包裝」，即贈限量龜甲紋角嗨杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌品牌三得利為創始人鳥井信治郎於1923年創立。圖／台灣三得利提供
威士忌品牌三得利為創始人鳥井信治郎於1923年創立。圖／台灣三得利提供
角瓶以黃金比例調製的經典喝法「角嗨」Highball，深受大眾喜愛。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
角瓶以黃金比例調製的經典喝法「角嗨」Highball，深受大眾喜愛。圖／台灣三得利提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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