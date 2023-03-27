星國親子旅遊首選／新加坡聖淘沙海豚園 最萌親密接觸

世界那麼大，若要尋覓一處大人小孩皆宜、又不用花太多時間一次滿足所需的景點，那麼新加坡最著名的旅遊勝地「聖淘沙」，肯定會是旅人的最佳首選。

聖淘沙SkyHelix，可以直達79公尺高空。記者許晉榮／攝影 名勝世界海豚園絕對會讓大小朋友流連忘返。記者許晉榮／攝影

總面積僅5平方公里的聖淘沙，擁有舉世聞名的環球影城外，由11個相連潟湖組成的名勝世界海豚園，保證會讓大小朋友流連忘返。園內目前收養大約20多隻印度太平洋樽鼻海豚，自2013年開幕以來，已吸引成千上萬人慕名而來，海豚園也推出一系列淺水及深水互動體驗，包括「海豚探索」、「海豚奇遇」、「海豚伴遊」、「海豚望角」及「海豚園貴賓體驗」等5大類，透過海豚訓練師詳細解說各種海豚生態、習性等相關知識後，民眾還有機會與海豚近距離接觸，可說是最實用的海洋生物教學體驗。

海豚訓練師示範與小海豚互動。記者許晉榮／攝影

這次記者所參加的是「海豚園貴賓體驗團」，因海水冰冷，必須先換上防寒潛水衣，接著海豚訓練師會招來小海豚實際解說、認識海豚，更會在不驚嚇或過度打擾海豚的狀況下，讓大家漸進式地與海豚「親密接觸」，從觸摸海豚光滑的皮膚開始，陸續試著與海豚玩起拍拍手、捉迷藏或跳舞等，最後則是與海豚合影留下最萌又難忘的紀念畫面。

沿著海豚園旁邊走去，也是世界最大海洋館之一「S.E.A.海洋館」，館內超過10萬多種海洋生物游來游去，光看就覺得療癒，其中最大的亮點為「深海觀景區」，約3層樓的水族觀景窗，讓你隔著玻璃就能與大魟魚或多種鯊魚等近距離面對面，這裡還有設計過的沉船生態造景、或是被視為海底兇猛代表的鯊魚海域及珊瑚花園等場域，堪稱最壯觀的海底生物觀景地。

「S.E.A.海洋館」的海洋魚類種類非常多。記者許晉榮／攝影 「S.E.A.海洋館」可以欣賞各種海洋魚類。記者許晉榮／攝影 「S.E.A.海洋館」可以觀賞到各種海底生物游來游去。記者許晉榮／攝影 「S.E.A.海洋館」也有設計沉船生態造景。記者許晉榮／攝影 「S.E.A.海洋館」也有專門的水母區域。記者許晉榮／攝影

如果想更浪漫一下，海洋館內的「海之味水族餐廳」，結合巨型水族景觀，還能品嚐米其林二星行政總廚Olivier Bellin的好手藝，絕對是情侶愛情增溫的最佳選擇。因餐廳室內才剛整修完，餐廳內以魟魚為主題設計，建築線條也與魟魚的流線型游動呼應，搭配深藍色調與銀色吊燈，宛如深海世界的復刻。值得一提的是，餐廳內的座位旁就是一整面水族觀景窗，嘴裡嚐著美味料理，不時還有魟魚似微笑向著你游來游去打招呼，視覺與味覺幾乎而合為一。

「海之味水族餐廳」擁有最浪漫的海底生物觀景窗。記者許晉榮／攝影

精心設計的午餐套餐中，也能看到巧思與海味結合，包括前菜「海藻珍珠米」、「麵包糠炸牛蛙腿」及「煎干貝」等，主菜則有「奶油煮魚」與「嫩煎鴨胸肉」及「紅酒燉和牛牛頰肉」，其中的牛頰肉是經過紅酒燉煮8小時，難怪一入口就從味蕾間化開，香氣久久無法散去。

「海之味水族餐廳」的主菜之一嫩煎鴨胸肉。記者許晉榮／攝影

離開「名勝世界」沿著海岸邊走，不遠處的香水博物館（Scentopia）所散發出的香氣誘惑，實在讓人難以抗拒直闖入內，館內工作人員先給了一張類似心理測驗的問券，據說可以從中找到最適合自己的香味，依序將問券填妥完畢後，直接交給工作人員，就能按照比例，調製出屬於個人專屬的香水，實際操作後，記者手上的是以木質味道為主基底的專屬香水，隨手噴了幾下後，忽然之間，全身彷彿散發著迷人香味，此時不如立刻變更行程，好好參加一場派對狂歡吧！

香水博物館可依個人喜好調製香味。記者許晉榮／攝影 工作人員會依個人喜好調製香水。記者許晉榮／攝影 香水博物館是「聖淘沙」比較新的博物館。記者許晉榮／攝影 調製後的香水成品。記者許晉榮／攝影

而往來聖淘沙景點，除了高空纜車可搭，也有接駁車隨點而上，如果想要一覽高空美景，以獨特垂直螺旋狀結構命名的聖淘沙SkyHelix，直升79公尺高空，短短12分鐘的飛行旅程， 360度美景完整映入眼簾，但因爲雙腳懸於空中，倘若本身有懼高症，建議還是稍微衡量一下個人狀態再搭乘。