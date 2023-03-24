小米推「Redmi Note 12 Series」3款新機！「Redmi 12C」5千元有找

小米日前推出影像旗艦Xiaomi 13 Series，以創新科技與專業影像，預購與開賣後銷售亮眼，今天（3月24日）再推4款Redmi新機，以Redmi Note 12 Pro+ 5G領軍，直攻2億像素OIS旗艦相機，Redmi Note 12 Pro 5G採旗艦愛用鏡頭感光元件、Redmi Note 12 5G擁有120Hz AMOLED超流暢螢幕，而Redmi 12C以大電量、大螢幕、高CP值奪下入門首選。同時發表一系列Redmi品牌穿戴式裝置新品，包含Redmi Watch 3與Redmi Buds 4 Lite全新配色，以輕盈配戴與輕鬆無線體驗，瞄準小資運動風潮。

●Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G配備Redmi Note Series中迄今為止最強大的相機系統，搭載2億像素OIS旗艦相機，在暗光場景中提升捕捉光線能力近159%，主鏡頭更配備ALD（Atomic layer deposition）防眩光塗層，可在複雜光源條件下提供更高的影像表現能力與動態範圍。Redmi Note 12 Pro+ 5G更在Redmi Note Series中首次搭載OIS光學防手震，就算在動態條件下也能拍出穩定清晰的照片或影片。

結合Xiaomi ProCut智慧構圖等強大軟體功能，Redmi Note 12 Pro+ 5G能智慧偵測拍攝主體，並通過即時運算增強影像色彩與攝影品質，同時加快影像處理速度。Xiaomi ProCut智慧構圖在AI輔助下輕鬆解析照片，提供更多編輯和後製選擇，使用2億像素模式拍攝照片後，系統即能自動偵測人物和動物等主體，並以適合不同社群平台的貼文長寬比例，提供多種構圖選項。此外，Redmi Note 12 Pro+ 5G擁有全新的「膠卷相機」功能，利用7種經典膠卷濾鏡為照片增添復古氣息。

Redmi Note 12 Pro+ 5G擁有天空藍、極地白、午夜黑等3色，提供8GB記憶體+256GB儲存空間，建議售價14,999元，購機即享YouTube Premium免費試用2個月、LiTV電視頻道餐30天會員服務，將於3月29日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、遠傳friDay購物小米旗艦館開賣，4月7日前於小米商城mi.com參與指定活動，有機會獲300元現金折價券，購機再贈（或登錄贈）Redmi Buds 4 Lite，數量有限送完為止。3月31日起於台灣大哥大獨家開賣，搭配台灣大哥大5G專案月付999元、綁約36個月，手機專案價990元，上市首月購機還可參加登錄抽好禮，有機會獲得智慧顯示器。

●Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro 5G搭載旗艦級IMX766感光元件，夜景拍攝還原眼中美景，並配備OIS光學防手震，支援夜景模式2.0，也擁有全新「膠卷相機」功能。Redmi Note 12 Pro 5G擁有旗艦機配備的120Hz Flow AMOLED螢幕，以6.67吋頂規的柔性材質打造，結合流暢的120Hz螢幕更新率；機身厚度僅7.9mm、重點僅187公克，甚至刷新Redmi Note Series中Pro機款的厚度與重量紀錄。

Redmi Note 12 Pro 5G推出天空藍、極地白、午夜黑等3色，提供8GB記憶體+256GB儲存空間，建議售價12,999元，購機即享YouTube Premium免費試用2個月與LiTV電視頻道餐30天會員服務，將於3月29日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館與遠傳friDay購物小米旗艦館開賣，4月7日前於小米商城mi.com參與指定活動，有機會獲300元現金折價券，購機再贈（或登錄贈）Redmi Buds 4 Lite，數量有限送完為止。3月31日起在遠傳電信獨家開賣，搭配指定遠傳電信5G專案月付999元、綁約30個月，手機專案價990元，上市首月購機再享登錄抽好禮，有機會獲得智慧顯示器。

●Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 5G的6.67吋螢幕除了提供120Hz螢幕更新率，同時支持DCI-P3廣色域、閱讀模式、Netflix HD等技術，擁有Always-On Display功能。配備經典3鏡頭，以4,800萬像素主鏡頭、超廣角鏡頭和微距鏡頭的組合，提供橫跨多場景拍攝的出色照片與影片；時尚新潮的色彩搭配扁平邊框設計，創造俐落輕盈的手感。

Redmi Note 12 5G 6GB+128GB推出森林綠、冰河藍、瑪瑙灰等3色，建議售價8,999元；8GB+256GB推出冰河藍、瑪瑙灰等兩色，建議售價10,999元。購機即享YouTube Premium免費試用2個月、LiTV電視頻道餐30天會員服務，3月29日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、senaonline神腦生活（僅上架8GB+256GB版本）、遠傳friDay購物小米旗艦館開賣，4月7日前於小米商城mi.com參與指定活動，有機會獲300元現金折價券，購機再贈（或登錄贈）Xiaomi行動電源10000 22.5W，數量有限送完為止。

Redmi Note 12 5G 6GB+128GB將於3月31日起於遠傳電信獨家開賣；Redmi Note 12 5G 8GB+256GB將於3月31日起於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信全面開賣，搭配指定5G資費方案，Redmi Note 12 5G專案價最低0元起。

●Redmi 12C

Redmi 12C配備6.71吋 HD+超大螢幕和20.6：9螢幕比例，擁有5,000萬像素主鏡頭、5,000mAh大電量電池，共有薰衣草紫、海洋藍、石墨灰等3色，提供4GB記憶體+64GB儲存空間、4GB記憶體+128GB共兩種儲存空間，建議售價分別為4,399元、4,999元，購機即享LiTV電視頻道餐30天會員服務。將於3月29日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物小米旗艦館、燦坤3C、全國電子開賣；3月31日起於中華電信、遠傳電信與台灣大哥大開賣。

●Redmi Watch 3

Redmi Watch 3配備1.75吋AMOLED超大螢幕，表身重量僅37公克，提供典雅黑、象牙白等兩色，可額外選購海洋藍、青檸綠表帶，另有超過200款客製化錶面，涵蓋運動、極簡、科技與機械等主題，以高彩度撞色搭配活潑元素，趕上時尚界最夯的Sporty Style。

Redmi Watch 3內建獨立的衛星定位晶片，支援超過120種運動模式與提供5ATM防水功能，無論進行戶外跑步、騎自行車、健行和泳池游泳等，都能以專業運動演算法精準監控心率、卡路里消耗量與運動的持續時間，並提供血氧偵測、心率偵測、睡眠偵測、壓力等級監測、深呼吸運動、女性健康管理等功能，電池續航力最長12天電池續航力，支援藍牙語音通話。

Redmi Watch 3售價2,595元，Redmi Watch 3專屬表帶售價315元，將於3月29日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館與senaonline神腦生活開賣，4月7日前購買Redmi Watch 3享早鳥優惠價2,395元。

●Redmi Buds 4 Lite

Redmi Buds 4 Lite採用獨特的半入耳設計，單一耳塞式耳機重量不到3.92g，擁有IP54防塵防水等級，支援Google Fast Pair，只需輕觸一下即可快速與Android裝置進行藍牙配對，藍牙採用Bluetooth® 5.3技術，讓耗電量更低、聆聽時間更長，還可定位耳機上次使用的最後擺放位置，以防丟失等意外狀況。耳機單次充電可使用長達5小時，搭配充電盒續航更能最長達到20小時。