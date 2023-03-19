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限量180瓶、獨獻台灣！卡斯可Dumbarton 2000單桶發行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
卡斯可Dumbarton 2000限量單桶蘇格蘭威士忌原酒，建議售價6800元。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
卡斯可Dumbarton 2000限量單桶蘇格蘭威士忌原酒，建議售價6800元。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的獨立裝瓶廠卡斯可（Cask & Thistle），旗下擁有為數可觀的威士忌原酒庫藏；這次推出獨獻台灣的卡斯可Dumbarton 2000限量單桶蘇格蘭威士忌原酒，僅有一桶，限量180瓶。

卡斯可Cask & Thistle英文品名別具意義，「Cask」是蘇格蘭威士忌必備的橡木桶，「Thistle」為蘇格蘭國花薊花；品牌精神代表蘇格蘭的榮耀及驕傲，每一桶都是精挑嚴選最優質的蘇格蘭威士忌。

來自蘇格蘭低地區Dumbarton Distillery，主要生產穀物威士忌供應知名品牌的調合威士忌基酒，酒廠於2002年關廠、並鏟除所有設備及建物，酒廠從未推出自家官方裝瓶的威士忌，酒品市場上僅在少數獨立裝瓶廠中找得到它的身影。

卡斯可Dumbarton 2000限量單桶威士忌原酒，是關廠前蒸餾的年份威士忌，酒齡21年，台灣代理商積極爭取稀有釋出的單桶原酒，獨厚台灣威士忌愛好者及收藏家。

卡斯可Dumbarton 2000單桶原酒帶有清新舒服的椰子香氣，伴隨著木質香和香草奶油香，入口充滿烘焙糕點的濃郁又溫暖香氣，細緻水果香透露著絲絲榛果香，尾韻持續出現木質芬芳，優雅辛香，慢慢在喉間釋放出甘甜美味，酒精強度56%，建議售價6800元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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