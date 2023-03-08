超商新美味快搶吃！全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推韓式烤肉拌飯、大飯糰

春暖花開的季節最適合野餐，搶攻春天出遊商機，全家便利商店再度攜手韓系YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」旗下品牌「金家ㄟ」，於3月8日起推出多款經典韓式風味的鮮食新品，包含「韓式辣醬烤肉拌飯」、「大飯糰辣炒豬肉」、「韓式BBQ燒肉三明治」及「香蕉巧克力雙享夾心土司」，從主食到輕食麵包，讓消費者方便帶著走。不僅如此，全家便利商店更加碼推出韓國機票抽獎趣，3月8日至4月4日購買任一款「金家ㄟ」聯名商品即可獲得1張抽獎券，有機會抽中市值約34,000元的首爾台北來回機票。

全家便利商店看好消費者喜愛嘗鮮，瞄準網紅經濟效益，自2021年起領先業界帶起便利商店聯名風潮，攜手許多知名YouTuber旗下美食品牌推出多款跨品類聯名商品，皆帶起社群討論熱度及消費者搶購；根據《Lowi AI大數據》調查顯示，便利商店聯名討論聲量冠軍為韓系YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」旗下品牌「金家ㄟ」聯名商品，包含主食、飯糰、包子、酷繽沙等，每每推出都引發話題，不僅成為便利商店聯名鮮食網路聲量霸主，更帶動全家便利商店該檔期相關鮮食銷售成長3成。

此次全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」，3月8日起以韓式春日野餐季為主題，推出4款適合在野餐時品嘗的主食與輕食，讓消費者不需出國也能享受韓式野餐樂趣。首推「韓式辣醬烤肉拌飯」，選用台灣豬五花與韓國直輸辣醬搭配多款經典配菜，呈現道地的韓式家常美味，售價99元；輕食部分推出「大飯糰辣炒豬肉」，以韓國辣醬拌飯，搭配醃漬豬腿肉片拌炒，售價45元，3月8日至3月21日購買全家便利商店金飯糰全品項還可享第2件6折優惠；另有「韓式BBQ燒肉三明治」（售價49元）及「香蕉巧克力雙享夾心土司」（售價39元）。

全家便利商店再加碼推出期間限定機票抽獎活動，會員於3月8日至4月4日購買「金家ㄟ」聯名商品任一品項即可獲得1張抽獎券，每張抽獎券可投注抽獎1次，有機會可抽中市值約34,000元的首爾、台北來回機票。

搶攻即時料理商機，全家便利商店自3月8日起陸續推出多款獨家冷凍食品，開賣網友們熱烈討論的老協珍米漢堡系列，共有蔥燒豬肉、經典牛肉、日式醬燒雞肉等3種口味，包裝使用蒸氣洩壓專利，無需撕開即可微波加熱。為滿足素食族群需求，更特別推出隨緣素食冷凍小吃，包含「傳香綜合滷味」、「麻辣丸子」及「素鹹酥雞」，讓素食族群亦能方便享受多樣化口味。

外出旅遊除了吃得方便，更要吃得健康，全家便利商店春日野餐系列更推出飲品與水果，首推自有品牌FamiCollection飲品「人蔘石榴蜂蜜水」、「冰糖枸杞銀耳露」與「人蔘黑木耳露」，扣合全家便利商店「便利永續，你也+1」的Clean Label行動，以少添加標準製成，具有慈悅雙潔淨認證。