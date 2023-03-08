快訊

母「拋棄繼承」把錢全給兒女 遺產稅竟從1千元變成49萬

基捷燒錢又掀波 台鐵4大解方能解基隆人通勤之苦？

日本搭機回台忘了做一件事 部落客心痛：3400元飛了

超商新美味快搶吃！全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推韓式烤肉拌飯、大飯糰

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」以韓式春日野餐季為主題，推出多款經典韓式風味的鮮食新品，再加碼推出期間限定機票抽獎活動。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」以韓式春日野餐季為主題，推出多款經典韓式風味的鮮食新品，再加碼推出期間限定機票抽獎活動。圖／全家便利商店提供

春暖花開的季節最適合野餐，搶攻春天出遊商機，全家便利商店再度攜手韓系YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」旗下品牌「金家ㄟ」，於3月8日起推出多款經典韓式風味的鮮食新品，包含「韓式辣醬烤肉拌飯」、「大飯糰辣炒豬肉」、「韓式BBQ燒肉三明治」及「香蕉巧克力雙享夾心土司」，從主食到輕食麵包，讓消費者方便帶著走。不僅如此，全家便利商店更加碼推出韓國機票抽獎趣，3月8日至4月4日購買任一款「金家ㄟ」聯名商品即可獲得1張抽獎券，有機會抽中市值約34,000元的首爾台北來回機票。

全家便利商店看好消費者喜愛嘗鮮，瞄準網紅經濟效益，自2021年起領先業界帶起便利商店聯名風潮，攜手許多知名YouTuber旗下美食品牌推出多款跨品類聯名商品，皆帶起社群討論熱度及消費者搶購；根據《Lowi AI大數據》調查顯示，便利商店聯名討論聲量冠軍為韓系YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」旗下品牌「金家ㄟ」聯名商品，包含主食、飯糰、包子、酷繽沙等，每每推出都引發話題，不僅成為便利商店聯名鮮食網路聲量霸主，更帶動全家便利商店該檔期相關鮮食銷售成長3成。

此次全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」，3月8日起以韓式春日野餐季為主題，推出4款適合在野餐時品嘗的主食與輕食，讓消費者不需出國也能享受韓式野餐樂趣。首推「韓式辣醬烤肉拌飯」，選用台灣豬五花與韓國直輸辣醬搭配多款經典配菜，呈現道地的韓式家常美味，售價99元；輕食部分推出「大飯糰辣炒豬肉」，以韓國辣醬拌飯，搭配醃漬豬腿肉片拌炒，售價45元，3月8日至3月21日購買全家便利商店金飯糰全品項還可享第2件6折優惠；另有「韓式BBQ燒肉三明治」（售價49元）及「香蕉巧克力雙享夾心土司」（售價39元）。

全家便利商店再加碼推出期間限定機票抽獎活動，會員於3月8日至4月4日購買「金家ㄟ」聯名商品任一品項即可獲得1張抽獎券，每張抽獎券可投注抽獎1次，有機會可抽中市值約34,000元的首爾、台北來回機票。

搶攻即時料理商機，全家便利商店自3月8日起陸續推出多款獨家冷凍食品，開賣網友們熱烈討論的老協珍米漢堡系列，共有蔥燒豬肉、經典牛肉、日式醬燒雞肉等3種口味，包裝使用蒸氣洩壓專利，無需撕開即可微波加熱。為滿足素食族群需求，更特別推出隨緣素食冷凍小吃，包含「傳香綜合滷味」、「麻辣丸子」及「素鹹酥雞」，讓素食族群亦能方便享受多樣化口味。

外出旅遊除了吃得方便，更要吃得健康，全家便利商店春日野餐系列更推出飲品與水果，首推自有品牌FamiCollection飲品「人蔘石榴蜂蜜水」、「冰糖枸杞銀耳露」與「人蔘黑木耳露」，扣合全家便利商店「便利永續，你也+1」的Clean Label行動，以少添加標準製成，具有慈悅雙潔淨認證。

此外，全家便利商店亦長期運用通路力量支持國產農作物銷售，首次以不同規格分級水果對應不同消費族群需求，3月8日起推出大規格的「大蕉點大號香蕉」，重量規格較過往販售香蕉增量3成、達180克，不僅健康更有飽足感，售價22元。

全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推出鮮食、輕食新品，「韓式辣醬烤肉拌飯」售價99元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推出鮮食、輕食新品，「韓式辣醬烤肉拌飯」售價99元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推出鮮食、輕食新品，「韓式BBQ燒肉三明治」使用爽口翠綠生菜、炙烤豬五花、溏心蛋片及特調道地韓式BBQ醬，展現另外一種韓國菜包肉吃法，售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推出鮮食、輕食新品，「韓式BBQ燒肉三明治」使用爽口翠綠生菜、炙烤豬五花、溏心蛋片及特調道地韓式BBQ醬，展現另外一種韓國菜包肉吃法，售價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出自有品牌FamiCollection飲品「人蔘石榴蜂蜜水」與「冰糖枸杞銀耳露」，扣合全家便利商店「便利永續，你也+1」的Clean Label行動，以少添加標準製成，具有慈悅雙潔淨認證。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出自有品牌FamiCollection飲品「人蔘石榴蜂蜜水」與「冰糖枸杞銀耳露」，扣合全家便利商店「便利永續，你也+1」的Clean Label行動，以少添加標準製成，具有慈悅雙潔淨認證。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推出鮮食、輕食新品，「大飯糰辣炒豬肉」售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推出鮮食、輕食新品，「大飯糰辣炒豬肉」售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推出鮮食、輕食新品，「香蕉巧克力雙享夾心土司」以香甜香蕉奶霜搭配香蕉巧克力、榛果黑巧克力，呈現多層次風味，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推出鮮食、輕食新品，「香蕉巧克力雙享夾心土司」以香甜香蕉奶霜搭配香蕉巧克力、榛果黑巧克力，呈現多層次風味，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出老協珍米漢堡系列，共有蔥燒豬肉、經典牛肉、日式醬燒雞肉等3種口味，售價皆為59元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出老協珍米漢堡系列，共有蔥燒豬肉、經典牛肉、日式醬燒雞肉等3種口味，售價皆為59元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推出鮮食、輕食新品，首推「韓式辣醬烤肉拌飯」，選用台灣豬五花與韓國直輸辣醬搭配多款經典配菜，呈現道地的韓式家常美味；「大飯糰辣炒豬肉」，以韓國辣醬拌飯，搭配醃漬豬腿肉片拌炒，辣感十足。圖／全家便利商店提供
全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推出鮮食、輕食新品，首推「韓式辣醬烤肉拌飯」，選用台灣豬五花與韓國直輸辣醬搭配多款經典配菜，呈現道地的韓式家常美味；「大飯糰辣炒豬肉」，以韓國辣醬拌飯，搭配醃漬豬腿肉片拌炒，辣感十足。圖／全家便利商店提供
搶攻春天出遊商機，全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推出多款經典韓式風味的鮮食新品；更有便利野餐新提案，冷凍小吃、養生飲品、水果多品項自由搭。圖／全家便利商店提供
搶攻春天出遊商機，全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推出多款經典韓式風味的鮮食新品；更有便利野餐新提案，冷凍小吃、養生飲品、水果多品項自由搭。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自有品牌FamiCollection人蔘石榴蜂蜜水、冰糖枸杞銀耳露擁有慈悅雙潔淨認證，少添加更健康。圖／全家便利商店提供
全家便利商店自有品牌FamiCollection人蔘石榴蜂蜜水、冰糖枸杞銀耳露擁有慈悅雙潔淨認證，少添加更健康。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出多款冷凍新品，包含知名老協珍米漢堡新口味「蔥燒豬肉」、「經典牛肉」及「日式醬燒雞肉」；另推出隨緣素鹹酥雞、傳香綜合滷味、麻辣丸子等3款素食冷凍小吃。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出多款冷凍新品，包含知名老協珍米漢堡新口味「蔥燒豬肉」、「經典牛肉」及「日式醬燒雞肉」；另推出隨緣素鹹酥雞、傳香綜合滷味、麻辣丸子等3款素食冷凍小吃。圖／全家便利商店提供

便利商店 野餐 機票

延伸閱讀

全家「現打果昔」新開賣！3門市限定販售，網卻歪樓：店員要多忙？

全家便利商店會員點數將開放14項「公費代收點數折抵」服務

「春日抹茶霜淇淋」睽違2年回歸！全家便利商店抹茶季搶先開跑

限時3天！全家便利商店「Let’s Café大杯美式咖啡」買1送1　SAKImoto嵜本玉米濃湯單杯特價

相關新聞

超商新美味快搶吃！全家便利商店再度攜手「金家ㄟ」推韓式烤肉拌飯、大飯糰

春暖花開的季節最適合野餐，搶攻春天出遊商機，全家便利商店再度攜手韓系YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」旗下品牌「金家ㄟ」，...

陳耀訓搬家了！芭樂、梅子與香片 讓春天的麵包變有趣

以「蛋黃酥界愛馬仕」掀起排隊潮、創下黃牛新高價的陳耀訓・麵包埠搬家了，從原本的6坪空間加大為18坪，將過去兩個廚房整併合...

最強時尚網紅Chiara Ferragni 國際婦女節「表」女力

號稱「宇宙最強時尚網紅」的Chiara Ferragni是宇舶表（Hublot）品牌大使，在IG上擁有近3000萬粉絲的...

WBC世界棒球經典賽今開打！7-ELEVEN指定門市LIVE直播賽事

眾所矚目的WBC 2023世界棒球經典賽將於今天（3月8日）開打，晚上7點中華隊將在台中洲際棒球場登場對戰巴拿馬，7-E...

台塩海洋鹼性離子水連續十年贊助好水 挺大甲媽遶境

「三月瘋媽祖！」世界三大宗教盛事活動之一的台中鎮瀾宮「大甲媽祖遶境」啟程在即。台鹽公司與鎮瀾宮今（8）日共同舉辦大甲媽遶...

口罩脫下皮膚好乾燥 食藥署提醒保濕5原則

室內外口罩禁令解除後，不少民眾都對自身皮膚狀況開始焦慮，甚至出現相貌焦慮的情形，皮膚科門診的人數也有增加趨勢。其實日常保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦