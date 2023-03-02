力挺中華隊前進東京巨蛋！「三隻猴子」化身最佳助攻

最高殿堂棒球國際賽事WBC世界棒球經典賽A組賽事，將於3月8日至3月12日在臺中洲際棒球場展開，世界棒球經典賽台灣區官方推薦，來自蘇格蘭、強調不拘泥傳統喝法，但仍保有一貫嚴謹製程的「三隻猴子三重麥芽威士忌」，以多重好禮強力「猴」援中華隊，助威中華隊挺進東京巨蛋、前進美國決賽。

凡中華隊出賽，「三隻猴子」會準備猴子特調和猴子入場禮，炒熱現場氣氛和熱情，助威中華隊戰鬥力爆表。現場觀眾只要大聲喊出你的熱血猴援口號，還有機會在七局下半，抽中「三隻猴子」威士忌一瓶。

此外，只要中華隊擊出全壘打，「三隻猴子」也會強棒再加碼，一起好康出擊，現場送出10瓶猴子小酒。以上活動限年滿18歲參與，主辦單位保留活動最終解釋權利。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康