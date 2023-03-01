賞花不用人擠人！臺虎精釀推出櫻花、洛神花啤酒

想賞花又怕人擠人？臺虎精釀推出應景櫻花口味 9.99%「櫻浪」與在地台灣味系列「洛神在在」兩款新品，一款粉嫩淡雅的櫻花甜香，另一款則是如初戀般酸甜的洛神花，帶你以舌尖體驗花海風情。「櫻浪」與「洛神在在」將在3月4日（六）陸續於全臺 7-Eleven、Mia C'bon Market、city 'super、微風超市以及誠品上市。

酸甜柔美的9.99% 「櫻浪」，選用富含初春氣息的鹽漬櫻花，添加草莓、荔枝、石榴汁，酸甜又多汁的三種水果，結合櫻花淡雅氣息，交織出清新細緻的莓果花香。包裝以嬌嫩粉色為主視覺，罐身上強勁的浪頭與飛舞的櫻花花瓣，春意盎然。

臺虎在地臺灣味系列「洛神在在」以明亮誘人的洛神，搭配酸甜多汁的青梅，交織出濃郁回甘的爽快口感，並添加仙楂與芫荽子，讓香氣層次更豐富，就像回甘舒爽的草本花果茶，酸甜飄然、香氣盈溢在口中翩翩起舞。

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