經典賽／喝台啤應援！登錄發票抽最大獎現金3萬元

世界棒球經典賽喚起台灣人最熱血沸騰的棒球魂，除了迎接國際級賽事，啤酒更是不可或缺的觀賽良伴。台灣啤酒不但有「經典棒球主題罐」限定上市，更推出「作伙看棒球」發票抽獎活動，讓台灣啤酒陪著全民一起激昂應援。

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