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經典賽／喝台啤應援！登錄發票抽最大獎現金3萬元
世界棒球經典賽喚起台灣人最熱血沸騰的棒球魂，除了迎接國際級賽事，啤酒更是不可或缺的觀賽良伴。台灣啤酒不但有「經典棒球主題罐」限定上市，更推出「作伙看棒球」發票抽獎活動，讓台灣啤酒陪著全民一起激昂應援。
即日起至4月30日購買罐裝經典台啤330毫升或500毫升，單筆消費滿150元，加入官方LINE帳號登錄發票，即可參加抽獎。最大獎是「炸裂！球聚基金」現金3萬元（1名），貳獎是現金1萬5,000元（3名），三獎是現金5,000元（5名），「炸裂！球聚基金」總計達10萬元，讓你做東揪團支持台灣各項運動賽事。
除了現金獎項以外，還有經典行李箱、帆布袋和啤酒杯等好禮大放送，詳情請洽活動網站或搜尋經典台灣啤酒line官方帳號「@classic.taiwanbeer」
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