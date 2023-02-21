電商甜點「承繼」開店了 起司蛋糕、肉桂阿曼都買得到

過去以電商模式經營，提供肉桂阿曼、焦糖起司蛋糕等甜點的「承繼」，在邁向8週年之際，預計將於2月23日正式於台北南京復興商圈開設實體店面。除了提供招牌甜點，還會供應咖啡、飲品，以及品嚐體驗、花禮的服務。為慶祝新店開幕，也將推出軟餅乾買1份送1片、指定產品優惠價、滿千折百等不同方案。

由陳佳揚與謝思菲所創立的「承繼」，最初以精品外燴私廚、烹飪廚藝與花藝等課程為主，後又踏足甜點電商，在網路上累積人氣。其中招牌商品「肉桂阿曼」標榜使用100%自行研磨肉桂粉，需耗時7日才能製成。明星產品「焦糖起司蛋糕」則擁有酥脆焦糖表層與冰淇淋般的口感，在2022年創下年銷5萬條的佳績。

即將開幕的品牌概念店，座落於台北文華東方酒店後方的靜謐住宅區，以冷調灰白、暈染石磚面與無光澤的不鏽鋼拉絲為設計元素，並透過落地窗的自然光、大量的綠化植栽妝點。除了甜點烘焙品展示台與櫃檯，並設有多功能空間，可做為多元微沙龍、課程體驗與預約制品嚐服務活動場域使用。也因鄰近佔地2,000多坪的松基公園，因此也能讓顧客在老樹環繞下品嚐甜點。3月後，實體店也將導入預約制的「品嚐體驗」，讓民眾實際試吃後規劃贈禮方案。同時店內還規劃花禮服務，讓民眾購買甜點的同時，也可同時帶走花禮。

承繼實體店將常態性提供品牌代表性商品，包括「肉桂阿曼、肉桂阿曼濃厚版」均為每份130元；「香草蘋果香頌」每份130元；還有「綜合2入軟餅乾」，每份180元，另有草莓塔、抹茶塔等多種選擇。至於招牌的「焦糖起司蛋糕」也會每日於現場限量供應，省去網路預購的等候期，每條720元。店內並同步供應使用Simple kaffa興波咖啡咖啡豆、鮮乳坊鮮奶、法國Mariage Frères瑪黑兄弟系列茶飲等原料的咖啡、調飲與茶。