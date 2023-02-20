連續17年摘星！西班牙星廚David來台 石斑、芭樂入菜

時隔三年，連續17年摘星的西班牙名廚David Yárnoz二度訪台，連續走訪夜市、星級餐廳，甚至遠赴離島澎湖，為Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊海外唯一分店、台北慕舍酒店館內餐廳設計三道新料理，包括台灣罕見以魚皮為主角的「岩浪」、三個國家風味融合的「海韻」，以及台灣芭樂入饌的「青塘」。

來自西班牙Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊本店主廚David Yárnoz，也是餐廳老闆。他的父親在1995年買下百年磨坊並改造為餐廳，David Yárnoz從外場工作到侍酒師、出走進修廚藝，2004年接管餐廳並開始了他的小型烹飪革命，隔年摘下「最佳新秀餐廳」，並於2007年起連續17年獲得米其林星級殊榮，其中歷經歐洲經濟危機，餐廳依然穩坐星列。

他說，2017年是餐廳另一個轉唳點。那一年，他每個月會當一次食客，從預約、入座，在自己的餐廳「類顧客」般用餐，透過實際感受，改善細節，隔年2018年起餐廳入列二星，不少人慕名專程前來，百人小鎮也因它更熱鬧。

第一家也是唯一一家海外店選在台灣，緣自台灣餐飲界達人、慕舍執行董事王劭仁，他遍訪歐洲7個城市、嘗過百餘家推薦餐廳後，來到比里牛斯山腳下的Molino de Urdániz，「當下驚為天人」，於是花了一年的時間，「與主廚David Yárnoz成為朋友，更近乎是家人」，成就這段美食因緣。

王劭仁形容自己的歐洲美食之路，「比朝聖之路更遙遠」。而主廚菜色中與平原、高山、大海的對話，「也與台灣相近」。渥達尼斯磨坊來到台灣，王劭仁說，絕對堅持國際正統風味，微調的僅有食材、調味與溫度，除了多數食材取自台灣、合乎主廚「當地當季」的理念外，也略減鹹味與酸度，還有增加溫熱菜的占比。

主廚David Yárnoz帶來的新菜色，同樣闡述著「平原、高山與大海」的對話，以輕柔細緻、構思及細節喚醒感官。其中，「岩浪」的主角為紅條石斑魚的魚皮，經舒肥烹調後維持柔嫩質地與別緻的鮮甜味，魚肉與奶油化為泥狀與泡沫，紅甜椒與高湯融萃成琥珀色醬汁，有如海浪拍打岩石後所迸發的晶瑩浪花，風味層次分明，讓人驚喜。

同樣以紅條石斑為主的「海韻」，揉合馥郁海洋氣息的日式海帶，搭配著迷人甘醇的法式檸檬奶油醬汁，三個國家的風味完美交融，其中的微酸與鮮甜，巧妙帶出海洋的滋味。

甜點「青塘」，造型宛如一只池塘，白色的圈狀是雪莉酒冰淇淋，塘內池水則是芭樂的香甜，襯以一片帶著露珠的紫蘇葉，意境悠遠。其他經典如「後院」、「斜陽」與「綠野」、「龍蝦」等，仍保留於菜單上。