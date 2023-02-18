隱集團X AsiaYo 10杯特調太超值、再抽韓國豪華4人遊

國門開，機票、旅遊成為最佳抽獎神器。全台連鎖的餐酒館集團《隱餐飲集團》推出酒吧串連計畫，可跑吧暢遊隱集團旗下的餐酒館，共10杯特調絕對超值；此外，另跨界AsiaYo，只要闖關挑戰成功即贈訂房金，還可抽價值20萬的韓國豪華4人遊。

隱餐飲集團於2022年底推出「隱酒神器」酒吧串連計畫，首次串連集團旗下5間餐酒館，並與國內知名訂房平台AsiaYo合作，推出專屬飲士們的Bar Surfing活動，在國境解封之際帶領大家宿醉暢遊全世界。

隱集團旗下各餐酒館開賣的「隱酒神器禮盒」，每組售價1,800元，內含隱士限定精緻酒壺及隱酒護照，憑隱酒護照即可於集團旗下的5間餐酒館，包含隱士國館店、隱世永春店、隱寺嘉興店、隱侍大直店、隱士新竹店，每間店任選酒單中2杯特調兌換並蓋章闖關，整本護照共可暢遊5間餐酒館、兌換10杯特調，相當於每杯僅180元的超划算價格，即可暢飲體驗各店不同的氛圍及酒款。

此外，闖關跑完3間、蓋得6枚章戳，即可獲得亞洲訂房網AsiaYo獨家提供的500元海內外訂房金序號，可至AsiaYo平台任選海內外房型享訂房折扣，數量有限、贈完為止。若闖關跑完5間、蓋得10枚章，完成整本護照的飲士們，則將贈送氣泡酒一支，可於活動中任一餐酒館兌換，並由亞洲訂房網AsiaYo加碼贈送限量愛馬仕旅行組一套，價值1,500元，同樣贈完為止。

完成整本護照，可撕下護照內的存根聯，參與明年最後的加碼抽獎活動，好禮包含價值20萬以上的韓國4人遊、台北東京來回商務艙機票、AsiaYo亞洲訂房網萬元訂房金等多項大獎。