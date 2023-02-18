快訊

30多歲男已打3劑 染疫住院10天呼吸衰竭不治

本土+1萬4795人！境外299例 55死中1例為境外移入

子弟兵陳宗彥爆召妓案 賴清德首回：誠實是最好上策 須勇敢面對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

隱集團X AsiaYo 10杯特調太超值、再抽韓國豪華4人遊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
憑「隱酒護照」即可至集團旗下的5間餐酒館，暢飲體驗各店不同的氛圍及酒款。圖／隱餐飲集團提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
憑「隱酒護照」即可至集團旗下的5間餐酒館，暢飲體驗各店不同的氛圍及酒款。圖／隱餐飲集團提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

國門開，機票、旅遊成為最佳抽獎神器。全台連鎖的餐酒館集團《隱餐飲集團》推出酒吧串連計畫，可跑吧暢遊隱集團旗下的餐酒館，共10杯特調絕對超值；此外，另跨界AsiaYo，只要闖關挑戰成功即贈訂房金，還可抽價值20萬的韓國豪華4人遊。

隱餐飲集團於2022年底推出「隱酒神器」酒吧串連計畫，首次串連集團旗下5間餐酒館，並與國內知名訂房平台AsiaYo合作，推出專屬飲士們的Bar Surfing活動，在國境解封之際帶領大家宿醉暢遊全世界。

隱集團旗下各餐酒館開賣的「隱酒神器禮盒」，每組售價1,800元，內含隱士限定精緻酒壺及隱酒護照，憑隱酒護照即可於集團旗下的5間餐酒館，包含隱士國館店、隱世永春店、隱寺嘉興店、隱侍大直店、隱士新竹店，每間店任選酒單中2杯特調兌換並蓋章闖關，整本護照共可暢遊5間餐酒館、兌換10杯特調，相當於每杯僅180元的超划算價格，即可暢飲體驗各店不同的氛圍及酒款。

此外，闖關跑完3間、蓋得6枚章戳，即可獲得亞洲訂房網AsiaYo獨家提供的500元海內外訂房金序號，可至AsiaYo平台任選海內外房型享訂房折扣，數量有限、贈完為止。若闖關跑完5間、蓋得10枚章，完成整本護照的飲士們，則將贈送氣泡酒一支，可於活動中任一餐酒館兌換，並由亞洲訂房網AsiaYo加碼贈送限量愛馬仕旅行組一套，價值1,500元，同樣贈完為止。

完成整本護照，可撕下護照內的存根聯，參與明年最後的加碼抽獎活動，好禮包含價值20萬以上的韓國4人遊、台北東京來回商務艙機票、AsiaYo亞洲訂房網萬元訂房金等多項大獎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隱餐飲集團首次串連集團旗下5間餐酒館，並與國內知名訂房平台AsiaYo合作，推出專屬優惠。圖／隱餐飲集團提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
隱餐飲集團首次串連集團旗下5間餐酒館，並與國內知名訂房平台AsiaYo合作，推出專屬優惠。圖／隱餐飲集團提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

訂房 未成年

延伸閱讀

拚演唱會經濟 高市府號召店家推「加食延暢」優惠

又有車子停駛！Steam紳士遊戲《克莉絲與遊樂之街》太going蕩 遭韓國當局關切下架

護照申辦仍爆量 領務局宣布製發期再延至10天

全台唯一婚紗餐酒館！ 台南「DreamChurch夢教堂」 美食調酒、白紗美照 夢想一次體驗

相關新聞

限時2天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋買1送1」快吃一波

今天（2月18日）補班日陽光露臉，更需要來點霜淇淋療癒一下！全家便利商店於2月18日至2月19日限時2天加碼推出好康優惠...

隱集團 X AsiaYo 10杯特調太超值、再抽韓國豪華4人遊

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

住房打3折、生巧克力買一送一！台中長榮歡慶30周年

長榮桂冠酒店(台中)邁入30周年，推出多項周年慶獻禮。其中包括5/31前預訂「長榮精彩、桂冠30住房專案」，每房每晚3,...

郭富城、鄭秀文都說讚！3月女神節遊香港「萬元有找」

3月女神節即將來臨，在專屬女性的獨特時刻，不妨將工作、家庭按下暫停鍵，享受自己做主的美好時光。80分鐘的飛行距離、說走就...

微建築、大智慧！MB&F、Ulysse Nardin巧秀機械工藝

冰冷的機械，總因為人們的智慧、產生了力量與美。高級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）、雅典（Ulysse ...

再續前緣！孫錫久、全汝彬再度合體滿滿CP感噴粉紅泡泡

近期因為韓劇「我的出走日記」擁有高人氣的帥氣大叔孫錫久，以及之前因演出「黑道律師文森佐」中女主角走紅的全汝彬，兩人居然合...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦