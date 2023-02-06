恭迎白沙屯媽祖啟程進香！戰酒黑金龍2款紀念酒2月8日開賣

令勇腳們期待萬分的白沙屯媽祖進香，即將在2月12日啟程，目前已有超過10萬名熱情的香燈腳報名隨行；味丹企業特別與白沙屯拱天宮合作，推出兩款「戰酒黑金龍．白沙屯媽祖紀念酒」——「戰酒黑金龍＋立體粉紅神衣造型悠遊卡」禮盒組、「戰酒黑金龍特窖陳高．白沙屯媽祖——勇腳神衣造型紀念酒」，2月8日起在全台7-ELEVEN、全家便利商店與各大菸酒專賣店限量發售，數量有限，售完為止。

白沙屯媽祖鑾轎轎頂的「粉紅布簾」，象徵媽祖的溫柔與慈悲，加上飛快的腳程，又被信徒們稱為「粉紅超跑」。「戰酒黑金龍＋立體粉紅神衣造型悠遊卡」禮盒組，以「粉紅超跑」為元素設計，內裝有國際金牌三連霸的戰酒黑金龍及限量造型悠遊卡，都以亮眼的粉色外型加上Q版的媽祖神像亮相。獲得拱天宮官方授權的限量「粉紅神衣」立體造型悠遊卡，有細緻針織，再經拱天宮過火加持，隨身攜帶猶如白沙屯媽祖隨時庇佑保平安。

「戰酒黑金龍」酒體以帶有淡雅梅香的56度、花香四溢的59度、清新果香的66度等窖藏三年老酒調和而成，口感平衡醇美，滑順不卡喉，是高粱酒入門的首選酒款。

徒步進香時，有一群身著亮眼黃衫褲的人們護衛媽祖鑾轎前進，衣裳上印有大大的勇字，大家叫他們「勇字輩」，需要擲筊獲得媽祖同意才能加入，可以說是媽祖欽點。這些穿上亮黃色「勇字神衣」的轎班，肩負護衛媽祖、徒步進香往返400公里的重要使命。

味丹企業這次便將這經典、勇字輩專屬的「黃衫衣褲」，刻劃成立體造型瓷瓶。瓶身不僅精巧古錐，正面有Q版的媽祖神像、背面還有大大的「勇」字，加上亮眼的黃色設計猶如勇腳精神、時刻充滿活力；下緣再以黑色滾金邊的波浪設計，象徵媽祖保祐海上船隻能平安航行。

瓷瓶盛裝嚴選「金門老酒廠——金城廠」出廠的「戰酒黑金龍特窖陳高」，在花崗岩坑道陶甕中熟陳3年以上酒體（才能稱陳高），再融和5至10年酒齡的黑金剛陳高，造就出不同於一般玻璃瓶中陳化的口感，入口醇順不失勁道，散發陳年高粱酒的厚重與紮實。這存放千日才裝瓶的毅力、精神與勇字輩的堅持不謀而合，所以神衣造型瓷瓶盛裝戰酒黑金龍特窖陳高，向勇字輩致敬。