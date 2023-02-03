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屁孩別惡搞！壽司郎「迴轉台不放壽司了」　新作法出爐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日本壽司郎將暫時於輸送帶上擺放壽司，僅會擺放顧客訂購的產品。圖／壽司郎提供
日本壽司郎將暫時於輸送帶上擺放壽司，僅會擺放顧客訂購的產品。圖／壽司郎提供

知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期在日本發生被17歲學生舔醬油罐、舔茶杯的惡搞自拍影片，引起消費者惶恐，甚至造成公司市值暴跌168億日圓，日本更門市更是流失大批顧客。日本壽司郎即日起也於官網發布最新公告，表示將會推出一連串的臨時變更政策，包括「迴轉輸送帶只會提供顧客訂購的產品」、「餐具與調味料由店員直接親送」等措施，盼能盡快止血。

根據日本壽司郎的最新公告，一共提供3點主要政策。第一點就是「輸送帶只提供顧客透過面板點購的產品」。部份店家則是透過專用通道送到顧客座位。針對被惡搞的醬油罐，壽司郎也提出「桌上的餐具、調味料，將由店員直接送至座位」。至於第三點，則是將會在座位與輸送通道之間，加裝透明壓克力板，減少顧客誤觸產品。

雖然惡搞影片重挫壽司郎，但目前推特上也有民眾發起「想拯救壽司郎」（#スシローを救いたい）的運動，紛紛發布自己在壽司郎的用餐照片，藉此鼓勵壽司郎。至於台灣的壽司郎門市，是否會跟進日本進行調整，官方則表示尚在討論當中。

受到惡搞影片衝擊，壽司郎緊急推出一系列應變政策。圖／擷取自日本壽司郎官網
受到惡搞影片衝擊，壽司郎緊急推出一系列應變政策。圖／擷取自日本壽司郎官網

壽司郎 日本 餐具

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