快訊

2/3【早晨財經速解讀】Meta飆漲23% 台幣升回29元關卡 外資全回來了?

獨／台南第四警分局春節值班警吃「寒酸便當」 網：採購真的沒問題？

活到老做到死？法國「延後退休年齡」為何引爆全民怒火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

燒肉Smile進駐高雄台鋁 開幕送和牛、帝王蟹腳

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
所有套餐都含越光米飯、韓式泡菜及獨家海老味噌湯，野菜沙拉、飲料自助無限吃。記者王昭月／攝影
所有套餐都含越光米飯、韓式泡菜及獨家海老味噌湯，野菜沙拉、飲料自助無限吃。記者王昭月／攝影

看好單人燒肉商機，築間餐飲集團將CP值超高的燒肉文化引入台灣創建「燒肉Smile」品牌，全台已開設17家分店，高雄第3家2月進駐MLD台鋁生活商場，即起到2月12日消費就可參加刮刮樂活動，有機會刮到帝王蟹腳、野生龍蝦、牛舌、和牛等高質量食材。

「燒肉Smile」高雄台鋁店有87個位子，採半開放式包廂，個人烤爐座位設計，一個人也能輕鬆開烤，消費者可以爽吃到凌晨4點。

築間餐飲集團表示，「燒肉Smile」的特選A5和牛套餐，最受網友青睞，另極上A5和牛套餐選用日本黑毛和牛，油花多，油脂含量較高，香味十足，口感細緻，頂級的大理石紋路，CP值超高。

「Smile盛合套餐」有牛、雞、豬、海鮮等7款食材，像「雞松坂」用的是修清雞頸肉，產量稀少，吃起來脆脆Q彈，是最受推薦單品，喜歡海海陸大餐的饕客千萬別錯過。套餐單價650元至780元不等，另加1成服務費。

築間餐飲集團表示，所有套餐都含越光米飯、韓式泡菜及獨家海老味噌湯，野菜沙拉、飲料自助無限吃，單人消費滿500元即可將越光米飯升級為「蔥花玉子拌飯」（溫泉蛋）或「蔥油拌飯」。

開幕期間打卡分享或在IG、FB、GOOGLE擇一評論五星，加價79元可吃到巨無霸草蝦，加50元有厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力四選一，銅板價就能吃到高質量食材。

「燒肉Smile」的特選A5和牛套餐，最受網友青睞。記者王昭月／攝影
「燒肉Smile」的特選A5和牛套餐，最受網友青睞。記者王昭月／攝影
開幕期間消費就可參加刮刮樂活動，有機會刮到帝王蟹腳、野生龍蝦、牛舌、和牛等高質量食材。記者王昭月／攝影
開幕期間消費就可參加刮刮樂活動，有機會刮到帝王蟹腳、野生龍蝦、牛舌、和牛等高質量食材。記者王昭月／攝影
築間餐飲集團旗下燒肉Smile，2月進駐高雄台鋁商場。記者王昭月／攝影
築間餐飲集團旗下燒肉Smile，2月進駐高雄台鋁商場。記者王昭月／攝影

套餐

延伸閱讀

8字投資詐騙老哏洗腦高雄婦 幸遇銀行襄理勸阻保45萬

兩岸連線慶佳節 高雄鳳山跟北京西城區互道元宵節快樂

玩家有福了！2000萬打造高雄首座專業滑板場完工啟用

秀身份證！馬辣「烏魚子、和牛吃到飽」　還有買11送1

相關新聞

走跳世界／異國花蓮 東西雙宮玩出極致

有人說，要想把大而美的花蓮「玩到極致」，除非帶著小叮噹的「任意門」。

燒肉Smile進駐高雄台鋁 開幕送和牛、帝王蟹腳

看好單人燒肉商機，築間餐飲集團將CP值超高的燒肉文化引入台灣創建「燒肉Smile」品牌，全台已開設17家分店，高雄第3家...

港人在台成立2046出版社 創業作「亂世孤魂」揭港秘史

2020年7月以來，香港出現大型移民潮，並有大量文化界人士離開香港。香港作家鄧小樺昨宣告在台灣成立2046出版社，出版聚...

機票免錢！香港免費送「50萬張機票＋100萬張優惠券」

為迎接全球旅客前來香港，香港特別舉辦「Hello Hong Kong（你好，香港）」主題宣傳活動。除了規劃一系列活動之外...

「懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖」人氣爆棚 正式攻佔台北南西商圈

北部的粉絲久等了！「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖 台北站」即日起至2月28日於台北誠品生活南西1樓戶外POP-UP區正式開幕，延續復古日式昭和茶舖主題，讓北部的兔粉們體驗懶懶逛街、輕鬆享受悠閒時光。

粉絲久等了！懶散兔&啾先生的懶懶喫茶舖進駐南西商圈

北部的粉絲久等了！「懶散兔＆啾先生的懶懶喫茶舖 台北站」即日起至2月28日於台北誠品生活南西1樓戶外POP-UP區正式開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。