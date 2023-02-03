燒肉Smile進駐高雄台鋁 開幕送和牛、帝王蟹腳

看好單人燒肉商機，築間餐飲集團將CP值超高的燒肉文化引入台灣創建「燒肉Smile」品牌，全台已開設17家分店，高雄第3家2月進駐MLD台鋁生活商場，即起到2月12日消費就可參加刮刮樂活動，有機會刮到帝王蟹腳、野生龍蝦、牛舌、和牛等高質量食材。

「燒肉Smile」高雄台鋁店有87個位子，採半開放式包廂，個人烤爐座位設計，一個人也能輕鬆開烤，消費者可以爽吃到凌晨4點。

築間餐飲集團表示，「燒肉Smile」的特選A5和牛套餐，最受網友青睞，另極上A5和牛套餐選用日本黑毛和牛，油花多，油脂含量較高，香味十足，口感細緻，頂級的大理石紋路，CP值超高。

「Smile盛合套餐」有牛、雞、豬、海鮮等7款食材，像「雞松坂」用的是修清雞頸肉，產量稀少，吃起來脆脆Q彈，是最受推薦單品，喜歡海海陸大餐的饕客千萬別錯過。套餐單價650元至780元不等，另加1成服務費。

築間餐飲集團表示，所有套餐都含越光米飯、韓式泡菜及獨家海老味噌湯，野菜沙拉、飲料自助無限吃，單人消費滿500元即可將越光米飯升級為「蔥花玉子拌飯」（溫泉蛋）或「蔥油拌飯」。