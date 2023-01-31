影／莒光樓70周年 全國唯一官窯推複刻版紀念酒明開賣

為紀念莒光樓70周年，全國唯一官窯金門縣陶瓷廠經過一年的構思、改良，特別推出「莒光樓藝品紀念酒」，將金門地標莒光樓完美複刻成紀念酒藝品，將於明天開賣，試賣100瓶，每人限購1瓶，每瓶售價2680元；預計於2月中旬正式上市，限量2000瓶，每瓶都有專屬的編號標籤，預料將掀起搶購。

1953年興建完成的莒光樓是金門的地標建築，曾4度做為郵票主題發行，今年適逢落成70周年，金門縣陶瓷廠特別重新設計新款的莒光樓造型紀念酒，金門縣陶瓷廠長何桂泉表示，第一代的莒光樓酒是1987推出，當時酒瓶的面積比較大，工法是將欄杆處重新沾黏在二度燒製，一推出，立刻受到不少軍方人士的喜愛，搶購一空。

時隔36年，何桂泉說，陶瓷廠為了讓莒光樓酒能有別以往，經過一年來不斷研究、實驗，終於將新品研製出來，形象廣告一推出，立刻接到不少的詢問電話。

這款「莒光樓藝品紀念酒」，由廠內資深製模師傅蔡金頤將「莒光樓」原模俥雕塑，瓶身造型設計將莒光樓建築對稱的彷紫禁城頂層十字脊屋頂形式多稜的角樓，精細雕塑，同時經過素燒、施釉、加工出精緻的莒光樓細部牆面圖紋，再歷經數次炙熱的窯燒，淬鍊出工藝精細的酒品。

酒品的設計者董怡萍也說，2.0版改良了舊版厚重、笨重的形象，讓它更有現代感，這款酒製作的難度很高，四面有稜有角看起來很大器，但酒品陵角的燒製，其實是最大的挑戰，感謝大家的共同努力，終於將成品趕制出來。

據了解，除了酒品有特色，外盒也大有文章，是以舉世聞名的大膽戰役為設計發想，運用類同等高線的設計，搭配代表軍事的軍綠色色調來描繪戰後的大二膽，同時在「生明路」上以點點金光的燙金呈現，象徵傳令兵賴生明小兵立大功，所奔出的勝利之路的金門精神!

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