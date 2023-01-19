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丟1顆「開水變麻辣鍋」！馬辣「麻辣鍋膠囊」新上市

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
新馬辣推出「小小鍋火鍋湯底膠囊」，可以直接將開水變成麻辣鍋湯底。圖／馬辣提供
新馬辣推出「小小鍋火鍋湯底膠囊」，可以直接將開水變成麻辣鍋湯底。圖／馬辣提供

了解民眾近年在家自煮，甚至露營、登山自煮的需求，馬辣集團旗下的「新馬辣」近期推出「火鍋膠囊」，只要將膠囊丟入開水中，就可以立即變成個人麻辣鍋，增添民眾自行烹煮的便利性，而且每鍋只要25元，價格更划算。

本次推出的「新馬辣小小鍋火鍋湯底膠囊（川味麻辣）」不同於傳統的湯底包概念，改以「膠囊」的型態使用，每顆容量30ml，可稀釋12倍使用，丟入開水中就可以製成360ml的個人麻辣鍋高湯，另外也能調製成辣味沾醬、炒菜調味料，方便攜帶且輕便，可作為露營野炊、外宿開伙、圍爐聚餐使用。

「新馬辣小小鍋火鍋湯底膠囊（川味麻辣）」每包6入，售價150元，平均每顆25元，現已於新馬辣、新馬辣plus+、熊一、問鼎、哞哞屋、涮樂、夯下去、燒肉chacha等品牌的23間門市販售，首批限量2,000包。

除了烹煮火鍋外，也可將膠囊作為烹調調味料。圖／馬辣提供
除了烹煮火鍋外，也可將膠囊作為烹調調味料。圖／馬辣提供
「新馬辣小小鍋火鍋湯底膠囊（川味麻辣）」每包6入，售價150元。圖／馬辣提供
「新馬辣小小鍋火鍋湯底膠囊（川味麻辣）」每包6入，售價150元。圖／馬辣提供

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