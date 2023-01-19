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人氣之選！蘇格登2023限定版禮盒限量發行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉桶版2023限定版，建議售價1,430元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉桶版2023限定版，建議售價1,430元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為迎接農曆春節到來，蘇格登作為單一麥芽威士忌領導品牌，特別獻上三款滿載豐味的2023限定版，一同釋放醞釀數年的極致豐味。蘇格登2023限定版即日起限量發行，數量有限，售完為止。

此次推出的2023限定包裝設計，以蘇格登標誌性的湖水綠為底色，搭配上精選三款蘇格登酒款醇厚酒液的色澤，化為夜空中絢爛璀璨的煙火意象，放射狀的線條由中心向外發散，象徵著全新的年度秉持著初心向多元嶄新的未來邁進，光明而美好。

外盒設計上也特別以左右開盒的方式展開，開啟質感外盒的同時，也同步釋放蘇格登豐味之最。映入眼簾佇立於中央的，正是三款精選年份的熱銷單一麥芽威士忌。

蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉桶版獨創的「三桶新工藝」熟成，火紅琥珀色澤的醇雪莉風味酒液，滿溢佳節喜慶色彩。

蘇格登醇金13年，臻選法國波爾多蘇玳產區貴腐甜白酒過桶，滴滴如金的金黃酒液，與親友一同碰杯盡顯醇金時刻，點「時」成金。

蘇格登15年單一麥芽威士忌，富蘊滿滿的花果香氣，閃耀溫潤暖心的琥珀色澤，宛如年末收穫豐碩成果的祝福。

蘇格登2023限定版，凝聚最豐厚的祝福及風味，作為團聚慶賀或是春節走春拜訪的禮物，都是最佳的選擇，為新年增添無限豐味體驗。

蘇格登15年單一麥芽威士忌2023限定版，建議售價2,080元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登15年單一麥芽威士忌2023限定版，建議售價2,080元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌2023限定版，建議售價1,680元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌2023限定版，建議售價1,680元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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