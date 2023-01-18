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台24線霧台櫻花開3成春節尾聲、2月櫻花盛開 春遊霧台

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
春遊霧台，霧台櫻花目前開約三成，鄉公所表示，預計春節連假尾聲，2月櫻花盛開。記者劉星君/攝影
春遊霧台，霧台櫻花目前開約三成，鄉公所表示，預計春節連假尾聲，2月櫻花盛開。記者劉星君/攝影

屏東縣霧台鄉公所主辦2023 昂春遊霧台系列活動，19日起在阿禮部落頭目石板家屋廣場開幕，從農曆春節至228連假到霧台鄉，除賞櫻外，還有部落特色遊程及市集邀請旅客到霧台，感受原鄉氛圍。

霧台鄉公所指出，霧台櫻花台24線沿線開約3成，預計春節連假尾聲、2月櫻花將全面盛開。

霧台鄉為全台原住民地區第一個有三個部落劃設「自然人文生態景觀區」的鄉鎮，分別在大武、神山、阿禮部落展開特色觀光遊程；大武、神山部落採預約制遊程，旅客需至霧台鄉公所「漫遊霧台小旅行」官方網站或洽部落窗口報名參加。

2023年霧台觀光遊程，首先由大武部落「哈尤溪遊程」開啟，採逐月報名，一天僅開放 400 人次，旅容需穿著湖溪鞋及安全帽，在專業嚮導勞領下徒步涉水，途中可見野溪溫泉、黃金瀑布、豆腐岩等景。

神山部落則於 2022 年底開放「神山瀑布親自然體驗遊程」，一天僅關放四梯次，一梯次最多24 人，亦可搭配神山社區發展協會推出之部落廚藝學校體驗DIY料理。

阿禮部落春節過後推出 「百年石极家屋導覽」及「sasadra 古道漫步」遊程項目，今透過春遊系列活動「櫻國禮趣」，推廣未來全預的遊程，特別在1月20日至1月29日及228 連假開放旅客自自由入內。僅需在開園時間臨繳納入園費100元，即可進入阿禮部落漫步賞花，百年石板家屋參觀，其他時間採預約預約。

春遊期間，霧台鄉公所指出 ，1月24日（初三）至29日（初八）有交通管制，9點半到下午2點在谷川大橋叉路口進行車輛疏運管制，管制時間內，除本鄉鄉民、公務車、哈尤溪接駁車、預約民宿及遊程者外，其餘車輛需至谷川部落停車，轉搭接駁車上山。

公所表示，今年氣候溫暖，台24線沿途櫻花開約3成。霧台鄉的美不僅是櫻花，春天李花、桃花；夏天林蔭步道、藝術石板牆面、建築之美；秋天賞台灣欒樹、楓樹由綠轉紅，冬天預備採收咖啡品評，旅客可在巷弄內散步體會族人生活，亦可於商圈駐足品嘗愛玉、小米甜甜圈等，一年到頭皆是可玩之處。

霧臺漫遊小旅行官網

大武部落哈尤溪窗口：邱小姐0900007978

神山社區發展協會：08-7902620、神山部落廚藝學校：劉小姐 0912136697

阿禮部落自然人文生態景觀區

https: //www. facebook. com/ AdiriEcotourism

阿禮部落導覽預約：黄小姐 0988696470、包先生 0975237556

春遊霧台，霧台櫻花目前開約三成，鄉公所表示，預計春節連假尾聲，2月櫻花盛開。記者劉星君/攝影
春遊霧台，霧台櫻花目前開約三成，鄉公所表示，預計春節連假尾聲，2月櫻花盛開。記者劉星君/攝影
春遊霧台，霧台櫻花目前開約三成，鄉公所表示，預計春節連假尾聲，2月櫻花盛開。記者劉星君/攝影
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春遊霧台，霧台櫻花目前開約三成，鄉公所表示，預計春節連假尾聲，2月櫻花盛開。記者劉星君/攝影
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春遊霧台，霧台櫻花目前開約三成，鄉公所表示，預計春節連假尾聲，2月櫻花盛開。記者劉星君/攝影
春遊霧台，霧台櫻花目前開約三成，鄉公所表示，預計春節連假尾聲，2月櫻花盛開。記者劉星君/攝影
春遊霧台，霧台櫻花目前開約三成，鄉公所表示，預計春節連假尾聲，2月櫻花盛開。記者劉星君/攝影
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