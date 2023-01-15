中獎率100%！韓國早餐「Isaac」送紅包 吃吐司賺千元
金兔年即將到來，許多人都喜歡透過刮刮樂、福袋來試手氣。來自韓國的早餐店「Isaac」也於農曆新年推出「Happy 兔 Gether」活動，消費滿額就可抽紅包，有機會獲得1000元現金券、買1送1券等不同贈禮，中獎率100%。同時Isaac也推出全新套餐，消費並贈送優惠券，可享薯餅4折、雞塊5折等不同優惠。
1995年於韓國創立的「Isaac」，主打以韓國奶油煎烤而成的夾心吐司。搭配上特製醬汁與佐料，創造出多元的產品選擇，在韓國已有超過800間門市，是許多民眾赴韓必吃的早餐店。目前Isaac在台已有11間門市，提供27種品項。今年店內也推出全新超值系列套餐，包含重量級XL套餐、經典套餐及超值滿足套餐。其中「Isaac起司吐司超值套餐」每份49元，「花生醬培根吐司經典套餐」每份89元（北部99元）；「MVP醬烤豬肉吐司重量級XL套餐」每份129元（北部139元）。
為迎接新年，1月12日至2月28日期間，到店消費滿200元，就可抽紅包，包含有「1000元現金券」、「厚里肌買1送1券」等6種獎項，總價值50萬元，中獎率100%。另外即日起至3月31日期間，還有「春日好時光，點越多，送越多」的活動，來店消費不限金額，即可獲得優惠券1張，憑券換購薯餅，原價25元，優惠10元；加購雞塊，原價40元，優惠價20元。
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