Hebe也迷戀！微醉台灣冬季限定新口味「雪戀草莓」來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
HOROYOI微醉推出全新限定口味「雪戀草莓」，邀請微醉女神Hebe田馥甄（左）出席，與三得利總經理顧令德合影。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
HOROYOI微醉推出全新限定口味「雪戀草莓」，邀請微醉女神Hebe田馥甄（左）出席，與三得利總經理顧令德合影。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

寒冬是草莓的夢幻季節，來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉」推出全新限定口味「雪戀草莓」，由日本團隊研發，台灣限定上市，粉紅草莓與雪花紛飛交織而成的3%酒精，撲鼻而來的草莓香氣和入口後的酸甜氣泡，讓微醉女神Hebe田馥甄也大呼浪漫。「雪戀草莓」將自1月14日起，於全台7-ELEVEN限定上市，「莓」好品味價每罐49元。

在台灣有超高人氣的「HOROYOI微醉」，陪伴許多人度過夜晚的小酌時光，也是三五好友歡聚的絕佳飲品選擇，多種口味給每個人不同的幸福滋味。今年「HOROYOI微醉」日本團隊研發推出期間限定新口味「雪戀草莓」，以粉嫩色調為瓶身基底，浪漫雪片搭配形似草莓的愛心圖樣點綴，營造浪漫雪景紛飛，引人沉浸於雪戀季節情懷中。

啜飲入口伴隨濃郁草莓香，酸甜滋味隨著輕微酒香於口中綻放，讓人不禁沉醉其中。Hebe也分享首次見到「雪戀草莓」，便「戀上」可愛的包裝，初嚐時除了感受到微醉的經典口味「白色沙瓦」的清爽乳酸感外，更被淡淡的草莓香氣所吸引，甜甜的滋味讓Hebe愛不釋手

此外，為迎接HOROYOI微醉十周年，微醉更宣布將於1月6日（五）到1月8日（日）在信義區設立「HOROYOI微醉戀愛聖地」期間快閃店，現場除了有趣的結緣互動遊戲，更有HOROYOI微醉免費獲得的多樣好康等著消費者體驗。

微醉全新口味「雪戀草莓」，1月14日起於全台7-ELEVEN限定上市，「莓」好品味價每罐49元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
微醉全新口味「雪戀草莓」，1月14日起於全台7-ELEVEN限定上市，「莓」好品味價每罐49元。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
微醉女神Hebe分享試飲微醉新品「雪戀草莓」心得，覺得淡淡的草莓香氣搭配清爽順口的乳酸感，有種甜甜幸福的滋味。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
微醉女神Hebe分享試飲微醉新品「雪戀草莓」心得，覺得淡淡的草莓香氣搭配清爽順口的乳酸感，有種甜甜幸福的滋味。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
期間限定新口味「雪戀草莓」，以粉嫩色調為瓶身基底，浪漫雪片搭配形似草莓的愛心圖樣點綴，十方浪漫。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
期間限定新口味「雪戀草莓」，以粉嫩色調為瓶身基底，浪漫雪片搭配形似草莓的愛心圖樣點綴，十方浪漫。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

草莓 日本 團隊

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