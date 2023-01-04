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「草莓控」必喝！金色三麥季節限定「3D草莓啤酒」登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
SUNMAI金色三麥「3D草莓啤酒」，堅持使用草莓鮮果釀造保留自然果實香氣。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SUNMAI金色三麥「3D草莓啤酒」，堅持使用草莓鮮果釀造保留自然果實香氣。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

連續六年霸榜SUNMAI金色三麥季節啤酒冠軍的「草莓啤酒」，2023再次鎖定冠軍寶座，即日起限時限量回歸。最新推出的「3D草莓啤酒」，以完熟草莓釀出飽滿果實酸香，即日起於全台全家便利商店、家樂福、家樂福便利購、微風超市、SOGO Fresh Mart、大樂購物中心、美福食集、新光三越超市、誠品生活（知味市集），以及金色三麥啤酒餐廳等各大通路陸續上市，每瓶售價125元，限量酒款，售完為止。

SUNMAI金色三麥2017年率先台灣精釀酒廠裝瓶推出「草莓啤酒」，一上市即引爆搶購熱潮，之後每年限時限量推出，風味也隨著釀造團隊的技術、市場經驗與時俱進，年年進化再升級，成為SUNMAI金色三麥年末初春必買的經典定番酒款。

今年新推出的「3D草莓啤酒」，堅持使用草莓鮮果釀造保留自然果實香氣，並以特殊釀造工法讓酒體更加濃郁滑順，巧妙運用龍眼蜜襯托出整體的香甜，帶來如草莓軟糖般的甜美滋味。累積多年的市場口碑和釀造經驗，SUNMAI金色三麥最懂「草莓控」要的草莓啤酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

草莓 家樂福 團隊

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