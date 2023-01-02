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11間「外帶年菜」懶人包！烤鴨、佛跳牆、打拋豬秒上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
樂天皇朝推出玉兔賀歲外帶年菜組合，每套3,688元。圖／樂天皇朝提供
樂天皇朝推出玉兔賀歲外帶年菜組合，每套3,688元。圖／樂天皇朝提供

才剛剛跨完年，馬上又要迎來農曆新年。為了方便民眾在家享用年夜飯，包括王品、海霸王、樂天皇朝等多個品牌，均推出冷凍或是熱食年菜組合，只要透過簡易加工，就能變出一桌豐富的團圓飯。（實際供應狀況以各家為主）

【王品（享鴨／莆田／丰禾台式小館】

王品旗下的「享鴨」、「莆田」及「丰禾台式小館」，各自推出3套當日現作的外帶熱年菜。莆田推出的輕奢星級年菜宴，內含琥珀脆皮雞、海味紫菜燜飯、辣椒波士頓龍蝦搭配黃金小饅頭、清蒸鮮露石斑魚等9道菜色，適合6～8人享用，每套5,888元；丰禾推出「富貴御品台菜宴」，內含鴻運起家雞、櫻花蝦米糕、藥膳醉蝦、糖醋鱸魚、椒鹽大元蹄等10道菜色，每套5,888元，適合6～8人享用。至於享鴨提供了新潮烤鴨百味宴，共櫻桃片皮烤鴨、花雕鴨骨湯、鮑魚鴨絲油飯、高昇豬腿排等10道菜色，每套7,888元，適合10人享用。

【玖尹】

主打新派粵菜的玖尹，今年推出6人份「鴻運年菜外帶套餐」，內含玖尹四喜拼盤、梅乾菜清蒸龍虎斑、金沙芝士焗烤龍蝦佐南瓜手撕麵包、京都八味牛小排、烏參燴季節時蔬等10款料理，每套10,888元。另外還有「港式山珍海味佛跳牆」，每盅5,588元。

【海霸王】

今年推出外帶年菜團圓組，內含龍蝦沙拉九孔鮑、霸王御品佛跳牆、黃燜筍絲扣元蹄、臘味櫻花蝦米糕、圓籠蒸鮮白灼蝦、智利鮑拼海蜇頭、酥炸黃金比目魚、花椒豬肚砂鍋雞等8道料理與2款甜點，每組8,888元，1月7日前可享7,888元早鳥優惠。另外還有多款單品料理可供選擇。

【荷李活茶街】

港式餐廳荷李活茶街今年推出8道式的年菜組合，包括玉兔迎春五福拼、御品佛跳牆、台東富貴珍珠雞、黃金蟲草藥膳雞、剁膠山泉鮮鱸魚等菜色，全套6,288元，並加贈蘿蔔糕一條，採限量販售。另外各項餐點也可提供單點服務，增添餐桌變化性。

【安永鮮物】

安永鮮物今年攜手嘉義林聰明砂鍋魚頭、米其林一星的富錦樹台菜香檳、添好運、祥和蔬食等品牌，推出多款冷凍年菜。包括有龍虎斑獅子頭白菜、開運八寶芋泥、荷葉糯米飯、星級三杯豬腳等菜色。

【新天地餐飲】

本次集結鮑、翅、龍、蟳等食材，推出2款新鮮現做熟食外帶年菜。吃得到御節正月海陸食盒、魚翅御品佛跳牆、蒜蓉銀絲蒸雙龍、蟹黃干貝蝦球燴長年菜、黃金花膠土雞煲、藤椒百菇蒸石斑、招牌紅酒燉牛肉等多款菜色，1月15日前可享早鳥優惠。10人份原價12,488元，早鳥10,988元；6人份原價9,088元，早鳥價7,988元。限量供應，售完為止。

【NARA Thai Cuisine】

獲得米其林推薦的泰國餐廳NARA Thai Cuisine，今年推出「鴻兔大展泰式年菜」外帶年菜套組，以泰式料理檸檬魚、酸辣海鮮沙拉、金錢蝦餅、打拋豬、綠咖哩雞肉、什錦時蔬，搭配上「兔攜好運蝦醬彩頭糕、兔發橫財軟殼蟹XO醬米糕、兔歲圓滿冬菇雞湯」等限定菜色，讓團聚時光增添異國風采，全套5,168元。

【Lady nara】

今年所推出的「泰泰來買年菜」，精選6菜1湯創意泰式年夜飯，包括有檸檬魚米線、綠咖哩羊小排、鳳梨蝦球、糖醋炸雞、打拋豬烘蛋、紅咖哩蘿蔔糕，以及冬蔭豬肉丸湯，適合5～6人享用，每組3,988元。

【樂天皇朝】

新春推出的「玉兔賀歲外帶年菜組合」，集結五福拼盤、姥姥紅燒肉、松露焗野放雞、火紅旺財重慶水煮青衣魚片等菜色，還有「萌兔迎春巧克力流沙包」，全套3,688元。另外還有單點的功夫香酥鴨、皇朝干貝蘿蔔糕、特製港式芋頭糕等品項。

新天地餐飲推出熟食外帶年菜，10人份早鳥價10,988元。圖／新天地餐飲提供
新天地餐飲推出熟食外帶年菜，10人份早鳥價10,988元。圖／新天地餐飲提供
Lady nara「泰泰來買年菜」，每組3,988元。
Lady nara「泰泰來買年菜」，每組3,988元。
王品旗下的「享鴨」推「新潮烤鴨百味宴」，每套7,888元。圖／王品提供
王品旗下的「享鴨」推「新潮烤鴨百味宴」，每套7,888元。圖／王品提供
海霸王外帶年菜團園組，每套8888元，早鳥價7,888元。圖／海霸王提供
海霸王外帶年菜團園組，每套8888元，早鳥價7,888元。圖／海霸王提供
NARA Thai Cuisine外帶年菜，每套5,168元。圖／NARA Thai Cuisine提供
NARA Thai Cuisine外帶年菜，每套5,168元。圖／NARA Thai Cuisine提供
玖尹「鴻運年菜外帶套餐」，每套10,888元。圖／玖尹提供
玖尹「鴻運年菜外帶套餐」，每套10,888元。圖／玖尹提供
安永鮮物推出「龍虎斑獅子頭白菜」等年菜料理。圖／安永鮮物提供
安永鮮物推出「龍虎斑獅子頭白菜」等年菜料理。圖／安永鮮物提供

年菜 佛跳牆

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