Neo19驚熄燈！馬辣、胡同、MoMo壽喜燒持續營業中

2023年第一天，立足台北信義商圈20年的老字號商城「Neo19」就驚傳熄燈，令眾人震驚。不過實際詢問館內餐廳，包括胡同燒肉、馬辣等品牌，目前仍持續營業，民眾仍可安心用餐。

Neo19在2022年第3季的時候，就傳出與房東宏泰建設不再續約的傳聞，而在新年元旦於粉絲團發布告別信，並且將GOOGLE MAP上的營業狀態為「永久停業」後，Neo19也正式退出信義商圈。不過館內的NIKE、健身工場、全家便利超商等品牌目前仍持續營業，另外包括馬辣、MO-MO-Paradise、胡同燒肉等人氣餐廳，現在也維持營運狀態、未受影響。

不過除了現有餐廳之外，2022年11月底，館內的「Nagi信義店」已經結束營業。另外同時期，曾經在台獲得米其林餐盤的燒鳥餐廳「台北鳥喜」，同樣也因租約到期而退出，轉戰至台北萬豪酒店內，連帶也讓Neo19內的餐飲選擇黯淡不少。 馬辣信義店仍持續營業。圖／馬辣提供 信義商圈有20年歷史的Neo 19商場，因續約不成，在2023年元旦撤出信義商圈。本報資料照片

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