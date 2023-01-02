Neo19驚熄燈！馬辣、胡同、MoMo壽喜燒持續營業中
2023年第一天，立足台北信義商圈20年的老字號商城「Neo19」就驚傳熄燈，令眾人震驚。不過實際詢問館內餐廳，包括胡同燒肉、馬辣等品牌，目前仍持續營業，民眾仍可安心用餐。
Neo19在2022年第3季的時候，就傳出與房東宏泰建設不再續約的傳聞，而在新年元旦於粉絲團發布告別信，並且將GOOGLE MAP上的營業狀態為「永久停業」後，Neo19也正式退出信義商圈。不過館內的NIKE、健身工場、全家便利超商等品牌目前仍持續營業，另外包括馬辣、MO-MO-Paradise、胡同燒肉等人氣餐廳，現在也維持營運狀態、未受影響。
不過除了現有餐廳之外，2022年11月底，館內的「Nagi信義店」已經結束營業。另外同時期，曾經在台獲得米其林餐盤的燒鳥餐廳「台北鳥喜」，同樣也因租約到期而退出，轉戰至台北萬豪酒店內，連帶也讓Neo19內的餐飲選擇黯淡不少。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言