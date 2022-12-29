2款草莓鬆餅、3款草莓飲料！杏桃「草莓系新品」上桌

繼推出「草莓優格協奏曲厚鬆餅」、「草莓王冠薄鬆餅」等品項之後，「杏桃鬆餅屋」自1月1日起，再次推出草莓季限定商品，包括有「草莓馬斯卡彭鮮奶油薄鬆餅」、「草莓雙餡鮮奶油厚鬆餅」等甜品，以及「草莓氣泡飲」、「草莓歐蕾」、「草莓香檸茶」，讓草莓控可以沉浸在滿滿的草莓香之間。

杏桃鬆餅屋本次持續使用苗栗大湖草莓為主角，新品中的「草莓馬斯卡彭鮮奶油薄鬆餅」使用薄鬆餅搭配上乳香濃厚的馬斯卡彭起司，以及鋪於頂層的草莓切丁，另外再搭上日本原味鮮奶油、草莓鮮奶油還有濃厚草莓醬，帶來不同的口感變化，每份320元。「草莓雙餡鮮奶油厚鬆餅」則以鮮甜清爽的草莓鮮奶油、原味鮮奶油，為鬆餅增添滑順感，再點綴法國白巧克力熬煮的白巧克力醬，每份320元。