2款草莓鬆餅、3款草莓飲料！杏桃「草莓系新品」上桌
繼推出「草莓優格協奏曲厚鬆餅」、「草莓王冠薄鬆餅」等品項之後，「杏桃鬆餅屋」自1月1日起，再次推出草莓季限定商品，包括有「草莓馬斯卡彭鮮奶油薄鬆餅」、「草莓雙餡鮮奶油厚鬆餅」等甜品，以及「草莓氣泡飲」、「草莓歐蕾」、「草莓香檸茶」，讓草莓控可以沉浸在滿滿的草莓香之間。
杏桃鬆餅屋本次持續使用苗栗大湖草莓為主角，新品中的「草莓馬斯卡彭鮮奶油薄鬆餅」使用薄鬆餅搭配上乳香濃厚的馬斯卡彭起司，以及鋪於頂層的草莓切丁，另外再搭上日本原味鮮奶油、草莓鮮奶油還有濃厚草莓醬，帶來不同的口感變化，每份320元。「草莓雙餡鮮奶油厚鬆餅」則以鮮甜清爽的草莓鮮奶油、原味鮮奶油，為鬆餅增添滑順感，再點綴法國白巧克力熬煮的白巧克力醬，每份320元。
除了鬆餅外，杏桃鬆餅屋還推出了「草莓氣泡飲」，藉由氣泡展現草莓清爽果香；「草莓歐蕾」則使用草莓醬搭配牛奶，製作出濃厚奶昔感風格；熱飲則有草莓搭配檸檬茶的「草莓香檸茶」，帶來滿滿的溫暖。三款各為180、220、180元。草莓系餐點限時供應至2月28日為止。
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