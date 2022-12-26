只有4天！繼光香香雞「3款炸物」買1送1 外送也享優惠
2022年即將邁入尾聲，繼光香香雞自12月30日起，限時4天推出跨年優惠方案，包括「田字薯餅」、「塔香蘿蔔糕」、「塔香百頁豆腐」等指定品項都可享「買1送1」。另外「TPLUS茶加」針對會員，也提供「金鳳烏龍拿鐵買1送1」的限量優惠，陪伴民眾一同迎接2023年。
繼光香香雞所推出的「田字薯餅」，採馬鈴薯作為原料，並以「田」字為造型，酥炸後外酥脆內鬆軟，並帶有淡淡洋蔥風味與薯香，一份4片45元。12月30日至1月2日期間，只要出示香繼光集團會員並購買田字薯餅1份即送「田字薯餅電子兌換券」1張。另外「塔香蘿蔔糕」跟「塔香百頁豆腐」則是以九層塔、洋蔥絲、蒜末、蔥花等辛香料，為酥炸百頁豆腐與蘿蔔糕增添迷人香氣，單點價均為55元。12月28日於Ubereat、Foodpanda外送平台訂購，同樣可享買1送1優惠，限量6,000組。
集團姊妹品牌「TPLUS茶加」主打多款特色手搖飲品，其中「金鳳烏龍拿鐵」以金鳳烏龍為底，並且加入牛乳調和而成，兼具奶香與茶香。12月31日至1月2日期間，出示香繼光集團會員畫面或提供會員電話號碼，即可享「金鳳烏龍拿鐵」買1送1，每店限量50組。
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