開幕送A5和牛壽喜燒！樂軒插旗新竹　能唱歌還能打撞球

繼台中、台北、高雄等地後，主打精品燒肉的「樂軒」自即日起正式插旗竹北，斥資5,000萬開設「樂軒和牛專門店新竹店」。除了經典的燒肉、壽喜燒、涮涮鍋等料理之外，新竹店也以私人會所的概念，採全包廂式設計，並且規劃Whisky Bar、KTV室、撞球間等不同娛樂空間，增添用餐樂趣。為慶祝新店開幕，點購和牛燒肉雙人套餐，即贈送價值1,280元的「A5和牛壽喜燒／奶油板腱牛排」商業午餐一份。

新亮相的「樂軒和牛專門店新竹店」鄰近新竹縣體育館、遠百百貨，採二層樓設計，總面積達150坪。內裝藉由藍灰色調裝潢、水晶燈等元素呈現英倫風格。一樓空間設有6個包廂，各可容納2～6人。同時新竹店也首度導入「Whisky Bar」，提供有山崎、響、白州等日本威士忌，還有鎮店的輕井澤原酒系列。除了可供用餐賓客享受微醺時光，也可開放一般民眾入內小酌。此外在二樓區域，樂軒新竹店也設計了2間12人大包箱，包廂內均設置有專屬KTV包廂與洗手間，更添豪華感與隱密性。同時二樓的公共區域，也規劃撞球室，可供用餐賓客社交互動、以球會友。

餐點部份，新竹店同樣延續品牌傳統，以BMS 10以上的日本A5和牛作為餐點主角，包括頂級的「松阪伊藤牧場A5和牛」、「A5姬路和牛」、「A5熊本和牛」等品牌，依照部位特性分切，藉由刀法、調味、烹調方式的變化，呈現多樣化的和牛風味。此外菜單上也有澳洲9+和牛戰斧牛排、紐西蘭LUMINA高地和羊小排等食材，藉此與日本和牛相互輝映。

樂軒和牛專門店新竹店均採專人桌邊服務的型態，以備長炭直火燒烤提供燒肉料理。同時還有添加日本和三盆糖的「關西風壽喜燒」、以九州阿蘇火山火山岩板作為加熱來源的「石板燒」，還有鑄鐵鍋搭配奶油的「奶油燒」或是適合涮煮薄片的「涮涮鍋」等不同的烹調手法，為和牛赤身、澳牛橫膈膜等部位，創造出豐富的滋味變化。另外店內也斥資60萬導入「Montague超級烤箱」，以900度高溫炙烤重1公斤的澳洲9+和牛戰斧牛排，創造出外酥內多汁的口感。

新竹店提供有多種套餐，其中「令和元年」內含有姬路A5和牛精選2部位、A5和牛特上雪花月見燒、A5和牛夏多布里昂、生牛肉海鮮韃靼、澳洲9+和牛厚切牛舌等肉品與附餐，雙人價8,800。「大滿足」則有姬路A5和牛精選2部位、生牛肉海鮮韃靼、澳洲9+和牛厚切牛舌、橫隔膜，還有關西風壽喜燒A5和牛紐約客等肉品與附餐，雙人價8,800。另外還有適合4人共享的「王者戰斧」，每人3,800元；「櫻花紅岩」套餐則是雙人6,800元。針對其他的料理風格，「關西風壽喜燒」套餐，雙人6,300元起；午間套餐則是1,280元起。

為慶祝新店開幕，即日起至新竹店點購指定和牛雙人套餐任一套，即贈送「A5和牛壽喜燒」或「奶油板腱牛排」商業午餐1份，價值1,280元，2套即贈送2張，限量100份，送完為止。

【樂軒和牛專門店 新竹店】

地址：新竹縣竹北市成功八路262號