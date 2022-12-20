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75%都是「A5近江牛」！燒肉風間奢侈套餐 肉重25盎司

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Feast家友限定．極致饗宴」主打高達75%比例的A5近江牛。記者陳睿中／攝影
「Feast家友限定．極致饗宴」主打高達75%比例的A5近江牛。記者陳睿中／攝影

創立於2014年的台中燒肉店「燒肉風間」，自12月23日起選用日本A5近江和牛為主角，推出全新套餐「Feast家友限定．極致饗宴」，一次就能品嚐到近江牛的多個部位，以及特製的近江牛特色料理。

「燒肉風間」標榜首創「關西流燒肉」，跳拓傳統日式燒肉的框架，精選日本A5和牛、澳洲9+和牛、美國Prime安格斯牛等不同肉品，依照不同部位特色，透過切法、醬汁變化，呈現豐富的燒肉料理變化性。除了位於公益路上的本店外，2021年8月也於台中老虎城開設2號店，目前也已在規劃第3間門市。

本次被選為主角食材的「近江牛」，產於日本滋賀縣，至今已有400年的歷史，名列日本三大和牛之一，以細膩的肉質與甘甜油脂香氣著稱。「Feast家友限定．極致饗宴」套餐中，總肉量75%的比例為近江牛。其中「和牛韃靼 雲丹 櫻花蝦餅」取用A5近江牛後臀上蓋部位，油脂適中且富嚼勁，搭配柚子風味醬油、北海道馬糞海膽、自製櫻花蝦餅同時品嚐，可感受近江牛本身的旨味與海味的交融。

「近江牛 蝦夷蔥 蘑菇澄清湯」以95度蘑菇澄清湯於桌邊沖淋薄切生牛肉，再刨入檸檬皮，湯品中也添加自製馬告油。品嚐近江牛細緻口感、油脂香氣之餘，也可嚐到清新的草本與水果香氣。

重點的燒肉部份，「和牛一品」選擇近江牛油脂豐富部位，薄刷燒肉醬後燒烤，讓近江牛油脂與醬香相互融合。「近江牛 大根漬」取用近江牛肋眼上蓋部位，油花豐富，切成3公分立方體後，採直火塊燒手法，再以自製大根漬包裹品嚐，還能搭配蝦夷蔥佐柚子胡椒享用。「以肉知名．月見」取近江牛紐約客薄切後燒烤，並透過柑橘風味燒肉醬賦味，再以生蛋黃提昇滑嫩感。

除此之外，風間也取用近江牛板腱部位，規劃出「和牛牛排」，還有使用肋間肉部位，經特製水果醬汁醃漬後燒烤的「歐西里斯的遠古祝福」，搭配上燒烤鳳梨、洋蔥一同品嚐，更能增加甘甜酸爽的風味。另外還有澳洲9+和牛舌芯、大腹牛小排等不同肉品品項，以及沙拉、米食、飲品與甜點。

「Feast家友限定．極致饗宴」雙人套餐整體肉量達25盎司，售價4,380元；三人套餐肉量為35盎司，售價5,780元。均採桌邊服務，讓民眾可以享受到不同部位的最佳熟度。

和牛韃靼 雲丹 櫻花蝦餅。記者陳睿中／攝影
和牛韃靼 雲丹 櫻花蝦餅。記者陳睿中／攝影
近江牛紐約客薄切而成的「以肉知名．月見」。記者陳睿中／攝影
近江牛紐約客薄切而成的「以肉知名．月見」。記者陳睿中／攝影
除了原本的米飯，加價199元可以升級「近江牛 雲丹 舒肥蛋拌飯」。記者陳睿中／攝影
除了原本的米飯，加價199元可以升級「近江牛 雲丹 舒肥蛋拌飯」。記者陳睿中／攝影
淋入高湯後品嚐的「近江牛 蝦夷蔥 蘑菇澄清湯」。記者陳睿中／攝影
淋入高湯後品嚐的「近江牛 蝦夷蔥 蘑菇澄清湯」。記者陳睿中／攝影
「Feast家友限定．極致饗宴」雙人套餐整體肉量達25盎司，售價4,380元；三人套餐肉量為35盎司，售價5,780元。記者陳睿中／攝影
「Feast家友限定．極致饗宴」雙人套餐整體肉量達25盎司，售價4,380元；三人套餐肉量為35盎司，售價5,780元。記者陳睿中／攝影
和牛牛排。記者陳睿中／攝影
和牛牛排。記者陳睿中／攝影

套餐 日本

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