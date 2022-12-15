穿聖誕老人裝「高麗園韓式烤肉」免費吃到飽！限時2天

為了迎接聖誕節，台北老字號的銅盤烤肉「高麗園」，限時推出「變裝免費吃肉吃到飽」的限時活動。12月24日至12月25日期間，只要全身穿著聖誕老人服裝，就可享當日免費用餐，讓肉食控可以大口享受吃肉樂趣。

創立於1960年的「高麗園」自台北西門町發跡，主打銅盤烤肉吃到飽。店內除了提供牛、豬、羊、雞等不同肉品，還有超過25道的韓國料理、小菜、冰淇淋與飲料。其中肉品特別加入水果醃漬，並以麻油調和增添香氣。另外店內為營造韓國用餐的氛圍，也選用具有韓國特色的銅盤，另外在門口、牆壁、座位區，也都可以見到具有韓國色彩的裝飾元素。目前高麗園在台北、桃園、台南、宜蘭等地均有分店，成人每人458～588元。

12月24日至12月25日期間，高麗園推出「耶誕變裝盡享免費吃肉吃到飽」節日限定活動，期間內身著全裝耶誕老人服（聖誕帽、聖誕老人鬍、衣服、褲子）於高麗園全台各分店用餐（新月市場除外），即享「當日用餐免費招待」（除另外加點項目）。店家也提醒，用餐時間需著完整裝扮，可取下鬍子。