叉燒飯＋楊枝甘露調酒！港式「再聚」餐酒館插旗台灣

對於喜愛港式餐點、調酒的民眾，又有全新的選擇了。在香港已有3間港菜餐館、以料理包起家的「壹碗壹碟」首度自香港登台，於台北臨江夜市商圈開設「再聚」港式餐酒館，以充滿香港情調的用餐情境，提供黯然叉燒飯、香港人最愛的雞翅、冰震菠蘿包等不同餐點及多款特色調酒，帶給台灣民眾不同的感官體驗。

對台灣美食情有獨鍾的「壹碗壹碟」，以台式麻辣鴨血、乾拌麵、牛肉麵等料理包起家。此次登台成立的「再聚」港式餐酒館，店內空間採一樓、地下室的規劃，共計約60坪，提供88席座位，其中還包含2個風格各異的特色包廂。一樓部份，採用香港傳統的碧綠冰室為設計主軸，並以許多茶餐廳可見到的元素加以點綴；地下室則是採懷舊港片的風格，可見到許多電影海報與潮流元素，還有記載著香港重大事件的概念作品。

餐點部份，「再聚」標榜由香港在地廚師坐鎮，並由香港空運食品調料，透過傳統與創新結合的手法，提供港式特色餐點。主推的「黯然叉燒飯」選用豬肩肉製成叉燒，再搭配半熟煎蛋與時蔬，營造出經典的港式滋味，每份288元。「香港人最愛的雞翅」則是將雞翅先以玫瑰料酒與10種香料醃漬後，再以避風塘調料相佐，帶有酒香與蒜香，每份288元。「冰震菠蘿包」則是將香草冰淇淋配上外皮酥脆的菠蘿包，帶來冰火共舞的層次風味，每份188元。除此之外，店內還提供沙爹牛肉麵、廣式辣味烤飯糰、胡椒豬肚、法蘭西多士等不同餐點。

除了餐點之外，「再聚」也由曾任職Bar Mood Taipei、W Hotel的調酒師Jason，以及擅長英式調酒的Cross，共同推出多款特色飲品。包括加入蘭姆酒的「楊枝甘露」、以港式鹹檸七為靈感的「鹹濕佬」等飲品，為用餐時光增添微醺享受。業者透露，期盼透過再聚，能夠讓疫情解封後的台灣人、四散在各地的香港人能再次相聚。目前再聚現已開放試營運，預計將於1月正式開幕。

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【再聚港式餐酒館】 地址：台北市大安區基隆路二段140號 電話：0919727908