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臺虎精釀再度攜手Bar T.C.R.C. 「騷包仙草啤酒」來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
臺虎將與Bar T.C.R.C. 掌門人阿翔（黃奕翔）合作，帶領大家使用「騷包仙草啤酒」，在自己家裡 DIY 一碗熱熱喝的「燒仙草調酒」。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺虎將與Bar T.C.R.C. 掌門人阿翔（黃奕翔）合作，帶領大家使用「騷包仙草啤酒」，在自己家裡 DIY 一碗熱熱喝的「燒仙草調酒」。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

臺虎精釀「在地臺灣味」系列，二度攜手府城調酒南霸天 Bar T.C.R.C.，推出該系列第六款作品「騷包仙草啤酒」，將臺式巷口美食「燒仙草」的甜湯風味完美神還原，結合啤酒的氣泡感與麥芽氣息，讓饕客們用獨特的方式，品嚐這份接地氣的在地好滋味，創造出在地臺灣味啤酒的全新里程碑。本次新品即日起在 7-Eleven、 Mia C'bon、誠品（知味市集）、微風超市陸續上市。

新酒款以陪伴無數臺灣人成長，清涼退火的燒仙草為靈感，有著吹彈可破的撩人酒體，搭配爽口帶勁的微氣泡，霸氣地佔領口腔，卻柔嫩滑順地掠過喉嚨，在濃郁的仙草蜜香之下，讓你一口接一口。

酒標視覺則延續「在地臺灣味」系列設計，以臺式復古風配上大碗澎湃的燒仙草，就像寒冷的夜裡，夜市小販現端到你面前、熱騰騰燒呼呼的燒仙草，霧氣中濃郁的仙草香瀰漫不散，讓你一口將暖心、暖胃又降火氣的溫和滋味舀進口中。

「騷包仙草啤酒」除了適合直接開罐暢飲，臺虎也將與老朋友 Bar T.C.R.C. 的掌門人阿翔（黃奕翔）合作，帶領大家使用「騷包仙草啤酒」，在自己家裡 DIY 一碗熱熱喝、配料澎湃、用湯匙品嚐的「燒仙草調酒」，有興趣的酒友們，記得持續關注臺虎精釀 Facebook、Instagram 粉絲專頁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「騷包仙草啤酒」酒精濃度4.5%，每罐500毫升，7-Eleven建議售價每罐89元。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「騷包仙草啤酒」酒精濃度4.5%，每罐500毫升，7-Eleven建議售價每罐89元。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺虎精釀二度攜手府城調酒南霸天 Bar T.C.R.C. ，創造出在地臺灣味啤酒「騷包仙草啤酒」。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺虎精釀二度攜手府城調酒南霸天 Bar T.C.R.C. ，創造出在地臺灣味啤酒「騷包仙草啤酒」。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「騷包仙草啤酒」以復古風的酒標配上大碗澎湃的燒仙草，霧氣中濃郁的仙草香瀰漫不散。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「騷包仙草啤酒」以復古風的酒標配上大碗澎湃的燒仙草，霧氣中濃郁的仙草香瀰漫不散。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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