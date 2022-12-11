壓軸絕響、錯過不再！金門高粱酒盤龍金箔酒限量發行

民國101金龍年曾推出限量3萬瓶的「金門高粱酒——盤龍紀念酒」，上市後在老酒市場增值翻身近2倍價格，其口感獨特、層次豐富的澎派香氣，成為許多高粱迷心目中的經典傳奇。111年正逢金門酒廠建廠70年之璀璨時刻，金酒重磅升級，推出精裝絕版2022年限定「金門高粱酒盤龍金箔酒」，集金門酒廠70年製酒工藝之大成，預計12月底於全台7-ELEVEN便利商店限定上市，精裝2萬4千盒，建議售價2,580元，是金門酒廠建廠70週年系列商品之壓軸絕響、錯過不再。

「金門高粱酒盤龍金箔酒」臻選優質酒體熟陳，並加入多重高年份坑道窖藏酒，高難度工藝極致調和、風味質感達到70年巔峰之最，酒體飽滿、入口綿甜、落口甘冽、醇和甘美，整體層次感豐富，酒體輪廓清晰，同時添加100%日本製優質純金箔，舉手品飲時，金箔如雪花般在醇和濃郁的酒體中飛舞，最適合冬令時節入手、佐餐品味。

在業界頗具知名度的高粱酒鑑賞家王俊為，著有《金門高粱酒鑑賞手冊》，收藏近千款老酒，並曾任知名拍賣公司首席酒類品鑑顧問，對金門高粱、老酒評鑑、酒款介紹皆具相當豐富經驗；王俊為對「金門高粱酒盤龍金箔酒」讚譽有加：「淡淡成熟果香伴隨金門高粱酒獨有清香，濃而不膩，絲滑入口在喉間爆滿甜韻、酒體厚實；口感渾厚，恰到好處的穀香，無雜味、無生味，尾韻甘甜中帶有一絲冷冽，酒體架構扎實、層次感豐富、尾韻滿溢喉間且持續性強。金箔在酒液中翱翔飛舞，仿似一場瓶中的金色落雪，若經陳放數年熟陳，高質感好酒精彩可期。」

資深老酒收藏達人的林尚霖，除了收藏多款民國50至60年代的骨灰級紀念高粱酒、八二三砲戰紀念酒、各式特殊雙十國慶酒款、瓷瓶珍藏紀念版老酒以外，對高粱品酒也相當了解。他表示：「這款『盤龍金箔酒』，是金酒歷代瘋搶絕版品中絕無僅有，不只復刻且加碼金箔再升級的絕版好酒，價格竟也驚人的親民。非瓷瓶的瓶身設計，也有助於使酒液不易蒸發，提升未來增值空間，臻選優質酒體熟陳，並加入多重高年份坑道窖藏酒，酒體淚液掛杯飽滿渾厚，擁有高梁糧香，香蕉、香瓜、水梨、梅子之輕柔果香，口感綿甜柔順、甘醇好入喉；不覺濃烈、絲滑順口、尾韻甘甜令人意猶未盡，應該又是一款值得收藏的金酒傳世之作。」

「金門高粱酒盤龍金箔酒」復刻禮盒以「雙龍盤繞、金龍搶珠」為設計概念，用雙龍與金龍來寓意「尊榮珍貴‧吉祥圓滿」祝福意涵，同步象徵金門高粱是不少名流饕客、老酒收藏家、名酒鑑賞家爭相收藏的酒中之龍。打破金箔酒價格高牆，恭賀新年將近，以親近的市場價格2,580元於全省7-ELEVEN限定販售，希望讓許多高粱白酒迷、老酒收藏家、高粱鑑賞家有機會入手。

素有「最佳白酒」之稱的台灣之光「金門高粱酒」，日前登上韓國綜藝節目，連南韓當紅饒舌女歌手都譽為傳家之寶，並在網路上掀起一股台、韓討論熱潮。金門酒廠以傲人的釀酒工藝及得天獨厚的花崗岩層水質，釀造出香、純、甘、冽的高品質美酒，在國際間嶄露頭角，2023年起在日本、韓國、北美市場也買得到。