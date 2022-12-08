台北101攜手雕塑大師朱銘 新年禮盒再創高度限量開賣

迎接2023兔年，台北101每年搶手的送禮首選，源自1977馬祖窖藏高粱酒計畫的「台北101紀念酒」，今年難得邀請到雕塑藝術大師朱銘操刀，將其作品《十二生肖—兔》以四分之一等比例縮小為文鎮，結合台北101紀念酒經典鳳翎紅瓶，共同打造年度鉅獻限量僅1千組的《瑞兔招福》紀念酒禮盒，由於是朱銘少見的聯名之作，消息一曝光即造成話題，可以預見這款限量紀念酒的搶手程度。

由於朱銘作品鮮少有商業聯名合作，台北101為了這次合作也與朱銘洽談了一年之久。由於在朱銘近70年的創作生涯中，鮮少有以動物為主題的創作，兔子更是極罕見之作，僅見於1990年的《十二生肖系列》。在朱銘大師的快刀技法下，瑞兔呈現迎風擺耳、揚眉吐氣之神態，台北101紀念酒的瑞兔文鎮亦採用朱銘最擅長的不鏽鋼材質製成，份量沈穩，文氣之餘又見靈動惹人愛。台北101指出，這種難得的組合未來再也不會出現在市面上。

而台北101紀念酒源自1977年馬祖窖藏高粱計畫，該坑道的高粱在2010年被台北101包下至今，目前是市場上年份最高的陳年高粱，隨著數量逐年稀少、年份也越來越珍貴。許多藏家就愛馬祖陳高的溫潤特性，味道純厚、入口甘甜回香。

台北101紀念酒的瓶身也不簡單，瓶身以台北101建築意象所設計，窯燒過程繁複困難，成功率僅1成，同樣是工藝傑作，這回首度搭配朱銘大師的瑞兔，值得藏家入手珍藏或是作為頂級的送禮首選。《瑞兔招福》紀念酒禮盒可於台北101購物中心B1辦手禮區、5樓觀景台、89樓禮品店或STAGE＠TAIPEI101線上選購。