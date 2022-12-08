7-ELEVEN、軒尼詩首度跨界聯名！限量推「精品微醺酒香拿鐵組合」

瞄準聖誕節令商機，7-ELEVEN以精品聯名、風味聯姻為主題，CITY PRIMA精品咖啡首度跨界聯名國際精品烈酒品牌「軒尼詩（HENNESSY）」，自12月14日起獨家限量推出「精品微醺酒香拿鐵組合」，售價199元，含軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）一瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵一杯，消費者可依喜好客製化自行調配加入的容量，軒尼詩具有皇家御用酒的美譽，其水果及辛香料風味融合精品拿鐵堅果香氣，加入時撲鼻襲來軒尼詩V.S.O.P新鮮香草與肉桂風味、入口時呈現酒香融合精品拿鐵濃郁堅果風味，軒尼詩V.S.O.P迷你酒瓶身等比例迷你版呈現，大人系質感收藏CP值爆表，活動限量3萬組、於近600間精品咖啡門市販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN深耕CITY系列品牌近20年，掌握本土咖啡市場800億黑金商機，自2018年起擴展CITY PRIMA精品咖啡全新品牌主打精品豆，嚴選衣索比亞精品咖啡豆，不僅通過CQI咖啡品質評鑑，更採單一產區溯源，確保精品咖啡品質、風味。4年來陸續強化精品咖啡商品結構，更觀察到民眾對於咖啡的選擇趨向精緻、高品質風味，帶動CITY PRIMA精品咖啡業績逐年成長，尤以辦公區、住宅區門市銷量最佳。7-ELEVEN更於今年第3季首度推出咖啡界香檳「CITY PRIMA衣索比亞古吉格雷納藝伎咖啡」，打造純淨且優雅的絕佳風味。

本土咖啡文化持續發酵，消費者對於精品咖啡追求更高層次味蕾享受，7-ELEVEN以CITY PRIMA首度跨界聯名國際精品烈酒品牌「軒尼詩（HENNESSY）」，時尚精品的完美組合顛覆味蕾想像，碰撞咖啡酒香全新火花，於今年聖誕季獨家推出「軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）」搭配「CITY PRIMA熱精品拿鐵」，除了推薦迷你酒加入1/4容量搭配精品拿鐵為最適微醺比例外，消費者也可客製化自行調配加入的容量，打造專屬精品咖啡酒香風味。