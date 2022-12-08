獨／全台10大炒飯「艋舺阿龍」無預警停業！網：太突然

太突然！被網友們票選為「全台10大炒飯」之一的「艋舺阿龍」，12月7日傳出無預警停業，令網友們相當震驚，留言表示「是不是下西班牙」、「什麼！」、「也太突然了吧」。實際於8日中午營業時間致電求證，電話已關機無人接聽。

艋舺阿龍自2005年起於萬華西園路上營業，後搬遷至大里街營業至今。店內提供菜脯蛋炒飯、牛肉蛋炒飯、臘味蛋炒飯、櫻花蝦炒飯等十餘種口味的炒飯，還有原味、咖哩、沙茶、茄汁等4種調味可供變化，價格多落於70～110元不等。除此之外，店內也提供有多種口味的炒麵、湯麵與燴飯。憑藉著出色的手藝與滋味，艋舺阿龍獲得許多民眾的喜愛，在google評論上獲得近千則評論，平均獲得4.2分，甚至還被網友評選為「全台10大炒飯」之一。

根據艋舺阿龍的粉絲頁，老闆才於12月6日針對小菜發文抱怨，文中也提到「每天丟那麼多小菜 真是浪費食物 不玩了！」而12月7日就有網友於「台北吃貨老饕美食討論區」發文表示「中午老闆還在炒，下午決定永久停業」。實際於營業時間播打電話求證，也已呈現電話關機、無人接聽狀態。對於艋舺阿龍的停業動態，網友們也於討論區表示「有這麼霸氣的老闆，說不幹就不幹」、「他停過一次又復業，這次又？」、「太突然了吧」、「這家是夯店耶！太令人吃驚了」、「也太臨時了哈哈哈哈」