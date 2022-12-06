百樂門攜手職人皮革精品Volta 將手作觸感化為感動

被譽為蘇格蘭斯佩賽區河口畔的傳奇單一麥芽威士忌品牌百樂門，本次攜手職人手工皮革精品品牌Volta，以「承藝手創」為名，創造珍稀聯名作品之實，用影像記錄下雙品牌的職人手工精神，搭配百樂門單一麥芽威士忌3款經典品飲。

百樂門單一麥芽威士忌曾於2021年提出品牌的核心價值理念——FIRSTHAND，中譯為「承藝手創」。2022年台灣百樂門忠於品牌價值，攜手皮件精品品牌Volta，為職人工藝下了新的註解。

Volta源自於在台扎根40年以上的元盛皮衣，擁有數十載出口代工練就的精湛工藝，延續其堅守品質的工匠精神，於今年開創客製化皮衣品牌「Volta」，堅持選用最天然的材質，量身定制充滿個人風格的專屬款式，讓穿上皮衣的人，自然而然呈現出自己最好的模樣。

這次雙品牌透過影像紀錄的方式，於台北大直美麗新皇家影城舉辦皇家特映品飲會，一邊欣賞美學與知識並進的職人紀事，一邊品飲百樂門單一麥芽威士忌3款核心酒款——2年、15年與對比系列的煙燻泥煤。

專門為台灣威士忌饕客所設計的12年，只使用最好的首注雪莉桶及波本桶進行陳年，再以高酒精的原酒強度裝瓶，有著深色琥珀光澤，初聞帶有濃郁的雪莉桶香氣，黑胡椒的辛香料平衡了厚實的甜蜜感，百樂門獨有的淡淡煙燻伴隨橙皮的香味。

第二款百樂門15年，同樣使用最高品質的首注雪莉桶及波本桶進行陳年，精心挑選的橡木桶賦予酒液帶出現磨的胡椒味、炙燒橡木桶、蘋果、黑巧克力及漿果的香氣與濃郁的雪莉酒風味，撲鼻而來可聞到太妃糖香甜，隨後散發現磨黑胡椒與泥煤煙燻，與黑巧克力及香蕉乾的誘人層次。

第三款百樂門泥煤煙燻波本，光是香氣就能感受到濃郁的煙燻中，帶有迷人的香草及淡淡柑橘氣味，伴隨白巧克力出現的蘋果香。

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