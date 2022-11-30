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開幕送金箔和牛頰！王品「阪前鐵板燒」享雙和牛7吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
翠玉娃娃菜。記者陳睿中/攝影
翠玉娃娃菜。記者陳睿中/攝影

跨足多種料理形態的「王品集團」，將於12月1日起正式開設「阪前和牛鐵板燒」，主打「日澳雙和牛套餐」，一次就能吃到鹿兒島A5和牛、澳洲M9和牛等食材。為慶祝新店開幕，12月1日至12月31日期間，打卡還加贈價值680元的「獺祭金箔和牛頰」一份。

「阪前和牛鐵板燒」鄰近台北雙連捷運站商圈，規劃共4個鐵板料理區，合計32席座位，並有半包廂的空間規劃。全店以木質調性為主，呈現靜謐雅緻的用餐氛圍。民眾也可以近距離欣賞到主廚烹飪的過程，增添用餐時的沉浸體驗。

餐點部分，阪前採14道式的套餐設計。主打的「日澳雙和牛套餐」，選用日本鹿兒島A5黑毛和牛、澳洲M9和牛做為主角，並且透過煎、悶、燒、蒸、炙等5種技法，提供「和牛7吃」。另外還搭配上南非活鮑魚、葉門青殼龍蝦等海鮮食材，交織海陸雙享的體驗。全套1,880元。

其中「鹿兒島A5和牛」，先將和牛肉高溫乾煎，再以小麥、紅玉茶葉薰香靜置熟成，增添細緻香氣，並可以搭配油封蒜頭、雪鹽品嚐。「澳洲M9和牛名物三品」則是將鐵板燒與壽司概念相結合，讓和牛配上海膽、姬松茸、鴨肝、冰花等食材，創造出不同的風味變化。另外還有「和牛野菜玉味噌」、「和牛清湯」、「海膽和牛炒飯」等不同的呈現方式。

除了和牛，主廚取龍蝦蝦身煎蒸後，搭配蒜味蛋黃醬製成「酒焰龍蝦」上桌，烹調中並以鹿兒島赤猿燒酎增添香氣；蝦頭則是以傳統的甲羅燒手法，搭配鮑魚肝、明太子，烹飪成「炙燒明太子龍蝦」。至於「昆布酒蒸鮑魚」，將活鮑魚以清酒、昆布共同清蒸，再以紅莧苗、白蘿蔔、吻仔魚、澎湖海藻點綴，營造宛若潮間帶般的生態活力。針對不吃牛的民眾，阪前也有主打伊比利豬、金鯧魚的「伊比利豬套餐」可供選擇，同樣為1,880元。

為慶祝新店開幕，12月1日至12月31日期間，凡到店用餐打卡或給予評論，即可招待價值680元的「獺祭金箔和牛頰」一份。

【阪前和牛鐵板燒】

地址：台北中山北路二段52號

電話：02 2522 1399

鹿兒島A5黑毛和牛。記者陳睿中/攝影
鹿兒島A5黑毛和牛。記者陳睿中/攝影
甜蝦山藥細麵。記者陳睿中/攝影
甜蝦山藥細麵。記者陳睿中/攝影
開幕期間參與活動，就可獲得「獺祭金箔和牛頰」。圖/王品提供
開幕期間參與活動，就可獲得「獺祭金箔和牛頰」。圖/王品提供
阪前規劃4個鐵板料理區，共計32席座位。圖/王品提供
阪前規劃4個鐵板料理區，共計32席座位。圖/王品提供
炙燒明太子龍蝦。記者陳睿中/攝影
炙燒明太子龍蝦。記者陳睿中/攝影
昆布酒蒸鮑魚。記者陳睿中/攝影
昆布酒蒸鮑魚。記者陳睿中/攝影
澳洲M9和牛名物三品。記者陳睿中/攝影
澳洲M9和牛名物三品。記者陳睿中/攝影
鱒魚卵干貝卷。記者陳睿中/攝影
鱒魚卵干貝卷。記者陳睿中/攝影
酒焰龍蝦。記者陳睿中/攝影
酒焰龍蝦。記者陳睿中/攝影
民眾用餐時，可以近距離欣賞主廚烹調的過程。記者陳睿中/攝影
民眾用餐時，可以近距離欣賞主廚烹調的過程。記者陳睿中/攝影
透過靜置、薰香手法，可為和牛增添細緻香氣。記者
透過靜置、薰香手法，可為和牛增添細緻香氣。記者
和牛清湯。記者陳睿中/攝影
和牛清湯。記者陳睿中/攝影

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