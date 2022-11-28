陳耀訓也參加！15間名店聯手推「20款限定起司麵包」

許多民眾都喜愛的「起司」，不僅種類眾多，還各自有著獨特的風味與特色。代理諸多烘焙品牌的富華股份有限公司，自12月1日至12月31日期間，聯手15間烘焙店，限時推出「歲末起司市集」活動，由各家創作出風味各異的起司麵包、起司甜點，讓民眾可以品嚐到不同起司展現出的多樣風格。

為期1個月的「歲末起司市集」活動中，共計有陳耀訓．麵包埠、慶祝、厚治、或者咖啡、巴蕾麵包、100pain麵包製造所、和生、阜東氏號所等15間台灣北中南的知名烘焙店共同參與，合計打造出20款起司產品。活動中也特別挑選墨西哥風味辣味雙色乾酪絲、康門貝爾等少見起司作為創造素材，還有藍紋起司、切達起司等種類，讓各家烘焙店發揮創意、設計出令人驚喜的作品。

例如冠軍名店「陳耀訓・麵包埠」在麵包表皮撒上辣味雙色乾酪絲，內餡則利用辣味雙色乾酪絲混合鮮奶油乾酪，讓一種起司以兩種風味表現，推出「辣味乳酪麵包」，3入75元。日式和風甜點店「和生NAMA」則是以冷凝技法，忠實呈現鮮奶油乾酪的滑順口感，打造「Nama雪乳酪蛋糕」，每份650元。

除此之外，「奇美.幸福頌」則將濃湯包裹在麵包之中，呈現「法國濃湯麵包盅」，一次可以品嚐麵包與巧達濃湯的滋味，每顆70元。「寶焙烘焙」則設計「紅酒燉無花果康門貝爾三明治」，將起司拼盤中無花果與康門貝爾的經典搭配，巧妙運用在三明治中，每份90元。