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高雄漾藝術博覽會在駁二登場 青年新銳一展身手

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
旅台十年的澳門藝術家廖家豪至花蓮取石材創作，以溪石、黑花崗石鑽鑿出輕盈精緻的石雕作品。記者王昭月／翻攝
旅台十年的澳門藝術家廖家豪至花蓮取石材創作，以溪石、黑花崗石鑽鑿出輕盈精緻的石雕作品。記者王昭月／翻攝

扶植青年藝術家為主的高雄漾藝術博覽會，即起至13日在高雄駁二藝術特區蓬萊B4倉庫登場，展現青年創意奔放不設限的藝術樣貌。

「2022高雄漾藝術博覽會」此次共聚合60位藝術家、展出超過470件作品。除開放徵件的「藝術新銳區」，另有「主題特展區－很慢．現挽hiān-bán」，及數位藝術「NFT特展區－夢回數位孿生之詩」。

開展首日公布獲獎名單，評審團大獎得主為吳秉祐、藝術新星獎湛文甫、廖家豪、藍郁棠，「台灣福興企業獎」，得主為劉思伶。藝術新星得主中，湛文甫運用影像與拼貼保留過去的生活印記，關注歷史建物與城市遺跡。旅台10年的澳門藝術家廖家豪，以花蓮溪石、黑花崗石鑽鑿出輕盈精緻的石雕作品；藍郁棠利用雕塑、攝影及錄像，探討社會中的「見與不見」。

獲台灣福興企業獎的劉思伶，攝影作品出自於日常生活的觀察，經過重組排列形成幻象般的抽象畫面，饒富實驗性。台灣福興工業公司及台灣福興文教基金會執行長林宜錚表示，有價值的事情需要時間來累積，疫情多變的時代， 福興與公部門攜手，以藝術與文化療癒這片土地。

高市文化局副局長林尚瑛表示，高雄漾藝術博覽會是台灣第一個以40歲以下、未有畫廊經紀約的青年藝術家為主體的藝博會，經歷8年推動下，讓許多優秀新銳藝術家更被看見。

漾藝術博覽會鼓勵青年藝術家創作，開展首日頒出評審團大獎。記者王昭月／翻攝
漾藝術博覽會鼓勵青年藝術家創作，開展首日頒出評審團大獎。記者王昭月／翻攝

藝術家 青年 駁二

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