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上47樓瘋世足！市府站最高頂樓SEA TO SKY酒吧 400元起入場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
市府站最高頂樓SEA TO SKY酒吧，與臺虎精釀攜手推出期間限定「『嗨』翻高空瘋世足」活動。圖／SEA TO SKY提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
市府站最高頂樓SEA TO SKY酒吧，與臺虎精釀攜手推出期間限定「『嗨』翻高空瘋世足」活動。圖／SEA TO SKY提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2022世界盃足球賽即將開打，SEA TO SKY Bar與臺虎精釀臺虎生啤酒「嗨HIGH」，自11月21日至12月8日期間，攜手推出「『嗨』翻高空瘋世足」活動。SEA TO SKY Bar酒吧入場費用平日（週日至週四）每位400元+10%，平日還可另享暢飲加購價每位1,280元；假日（週五至週六）每位550元+10%。每日晚間9點起入場。

要注意的是，「『嗨』翻高空瘋世足」活動期間的酒吧入場費，包括提供臺虎精釀臺虎生啤酒「嗨HIGH」乙杯，但無法折抵現場餐食及酒水消費。

市府站最高頂樓SEA TO SKY酒吧，可以一邊看球賽，一邊欣賞台北101絕佳夜景。圖／SEA TO SKY提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
市府站最高頂樓SEA TO SKY酒吧，可以一邊看球賽，一邊欣賞台北101絕佳夜景。圖／SEA TO SKY提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

平日還可另享暢飲加購價每位1,280元，可享臺虎生啤酒「嗨HIGH」及限定款紅白酒無限暢飲。圖／SEA TO SKY提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
平日還可另享暢飲加購價每位1,280元，可享臺虎生啤酒「嗨HIGH」及限定款紅白酒無限暢飲。圖／SEA TO SKY提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了啤酒之外，SEA TO SKY Bar也為球迷們提供多款餐食，包括環遊世界拼盤 2,680元、巴西燉烤牛腹肉990元、德國烤豬腳990元、韓國炸雞490元、西班牙燴海膽蟹肉490元、義大利酥炸花枝圈360元、法國松露薯條360元都將於活動期間的平日（週日至週四）晚間9點至11點，以及假日（週五至週六）晚間9點至11點半供應，讓熱血球迷可以一起在市府站最高頂樓酒吧，大口暢飲享受美食，一邊看球賽，一邊欣賞台北101絕佳夜景。

臺虎生啤酒「嗨HIGH」酒杯還有足球圖案，令人會心一笑。圖／SEA TO SKY提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎生啤酒「嗨HIGH」酒杯還有足球圖案，令人會心一笑。圖／SEA TO SKY提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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