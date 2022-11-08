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再現蘇格蘭新年慶典！麥卡倫春宴系列2022年版限量發行

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
全球單一麥芽威士忌領導者品牌麥卡倫，特別推出「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版43%」。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
全球單一麥芽威士忌領導者品牌麥卡倫，特別推出「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版43%」。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

時序進入歲末，全球單一麥芽威士忌領導者品牌麥卡倫，特別推出「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版43%」，呈現聞名全球的蘇格蘭霍格莫內（Hogmanay，即新年）慶典故事，捕捉年歲更迭時普天同慶的歡樂氣氛，為新春贈禮賦予雋永且深刻的意義。

新酒款的風味靈感，來自於蘇格蘭聞名全球的除夕夜慶祝活動——霍格莫內所象徵的樂觀與凝聚力，富含濃郁蘇格蘭奶油酥餅的香草香甜；而蘇格蘭奶油酥餅正是霍格莫內傳統中不可或缺的美食，新酒款正希望傳遞蘇格蘭家鄉的美好，進而創造出一款濃郁豐富、令人回味無窮的單一麥芽威士忌。

在這款限量產品的包裝上，麥卡倫邀請了知名的日法插畫家Erica Dorn來設計。Erica Dorn是大導演Wes Anderson電影團隊不可或缺的一員，她也長期與世界各大頂尖精品品牌合作設計插畫。她以世界各地自古以來歡慶新年時皆常使用的火典儀式為靈感，創作出饒富趣味的抽象插畫，成為本酒款多層次創新包裝的一部分，為消費者提供獨特的開箱體驗。

Erica Dorn同時也在包裝設計中，呈現一些蘇格蘭霍格莫內特有的習俗，例如「第一步」傳統，據說午夜後第一個進入家中的訪客若是黑頭髮則預示著好兆頭，他會帶著威士忌、煤炭和蘇格蘭奶油酥餅，三項能為來年帶來安康與幸福的象徵性禮物。

她進一步指出：「這個禮盒的色彩是根據特定的旅程選用的：首先，紅色代表歡樂、活力、吉祥和喜悅；藍色使我們想起蘇格蘭的冬夜，充滿和平與靜謐；最後，琥珀色——向軟奶油和新鮮出爐的奶油酥餅散發的甜美香氣致敬，這也是麥卡倫釀酒大師團隊創造這款威士忌的靈感來源。」

這款風味獨具的單一麥芽威士忌，由麥卡倫精選的優質美國與歐洲雪莉橡木桶以及波本桶釀造而成，因此散發濃郁香甜的奶油酥餅風味。其柔潤絲滑的口感，展現出釀酒大師們精湛的工藝，以及麥卡倫對頂級品質的堅持與承諾。

麥卡倫釀酒大師團隊在2022年限定版的酒精濃度方面，做了特別的巧思，由前一年度的40%提升至43%，呈現出更為濃郁的口感，佐以香甜的香草與奶油酥餅風味，讓品酩體驗更令人留下難以忘懷的優雅餘韻。

「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版43%」建議售價3,380元。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版43%」建議售價3,380元。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
包裝上的紅色代表歡樂、活力、吉祥和喜悅；藍色充滿和平與靜謐；琥珀色是向軟奶油和新鮮出爐的奶油酥餅散發的甜美香氣致敬。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
包裝上的紅色代表歡樂、活力、吉祥和喜悅；藍色充滿和平與靜謐；琥珀色是向軟奶油和新鮮出爐的奶油酥餅散發的甜美香氣致敬。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 莫內 團隊

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