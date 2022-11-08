全台限量15瓶！頂級龍舌蘭Clase Azul釋出25週年紀念版

曾獲世界烈酒大賽金牌、來自墨西哥的龍舌蘭品牌Clase Azul，堪稱龍舌蘭酒界的頂級精品。今年Clase Azul迎接25週年，特別推出全新「Clase Azul 25週年紀念款」，酒瓶外觀與酒體風味皆承襲最熱銷的經典代表Clase Azul Reposado，全台限量15瓶，建議售價42,069元。

「Clase Azul 25週年紀念款」，將瓶身正中央的龍舌蘭葉改版為925純銀品牌LOGO彰顯尊絕不凡，再運用品牌標誌性的鈷藍色塗滿瓶身，圖繪設計靈感汲取於隨風飄揚的蒲公英種子，結合墨西哥傳統羽毛圖騰由工匠一筆一畫勾勒點綴展現精湛技藝，其中25片羽毛更選用白金材質手繪刻畫出高雅細膩的奢華風範，瓶蓋上方採用響鈴設計，除了向墨西哥文化致敬，更帶有濃濃趣味性的美感，高顏值的精美藝術瓶身，勢必將再次驚豔世人目光。