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全台限量15瓶！頂級龍舌蘭Clase Azul釋出25週年紀念版

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Clase Azul 25週年紀念款，將瓶身正中央的龍舌蘭葉改版為925純銀打造。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Clase Azul 25週年紀念款，將瓶身正中央的龍舌蘭葉改版為925純銀打造。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

曾獲世界烈酒大賽金牌、來自墨西哥的龍舌蘭品牌Clase Azul，堪稱龍舌蘭酒界的頂級精品。今年Clase Azul迎接25週年，特別推出全新「Clase Azul 25週年紀念款」，酒瓶外觀與酒體風味皆承襲最熱銷的經典代表Clase Azul Reposado，全台限量15瓶，建議售價42,069元。

「Clase Azul 25週年紀念款」，將瓶身正中央的龍舌蘭葉改版為925純銀品牌LOGO彰顯尊絕不凡，再運用品牌標誌性的鈷藍色塗滿瓶身，圖繪設計靈感汲取於隨風飄揚的蒲公英種子，結合墨西哥傳統羽毛圖騰由工匠一筆一畫勾勒點綴展現精湛技藝，其中25片羽毛更選用白金材質手繪刻畫出高雅細膩的奢華風範，瓶蓋上方採用響鈴設計，除了向墨西哥文化致敬，更帶有濃濃趣味性的美感，高顏值的精美藝術瓶身，勢必將再次驚豔世人目光。

Clase Azul 25週年紀念款由首席釀酒大師Viridiana Tinoco，以100%墨西哥頂級藍色龍舌蘭，運用Tahona傳統石磨機研磨技術，經由磚爐慢烤72小時後，加以蒸餾並陳釀於波本威士忌橡木桶中，使清澈的琥珀色酒液散發木質調與焦糖、香草、水果甜味揉合的馥郁香氣，堆疊而上的點綴出黑巧克力、麥芽穀物等多層次獨特味道，整體風味細膩優雅，一飲而下伴隨苦甜焦糖、杏仁、香蕉等水果風味，接續沈穩的橡木、肉桂及些微礦物味等餘香在舌尖繚繞，是品酩愛好者們相聚時的最佳伴飲。

墨西哥的龍舌蘭品牌Clase Azul推出「Clase Azul 25週年紀念款」（中），全台限量15瓶，建議售價42,069元。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
墨西哥的龍舌蘭品牌Clase Azul推出「Clase Azul 25週年紀念款」（中），全台限量15瓶，建議售價42,069元。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以墨西哥傳統羽毛圖騰由工匠，一筆一畫勾勒點綴展現精湛技藝。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以墨西哥傳統羽毛圖騰由工匠，一筆一畫勾勒點綴展現精湛技藝。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Clase Azul 25週年紀念款使用100%墨西哥頂級藍色龍舌蘭，運用Tahona傳統石磨機研磨技術，陳釀於波本威士忌橡木桶中，香氣層次分明。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Clase Azul 25週年紀念款使用100%墨西哥頂級藍色龍舌蘭，運用Tahona傳統石磨機研磨技術，陳釀於波本威士忌橡木桶中，香氣層次分明。圖／品牌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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