快訊

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘭城新月周年慶起跑 刷聯名卡5千送500多款限量優惠品

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭城新月廣場的這款石墨烯智慧恆溫水洗雙人被，原價1萬2800元，特價1980元，現在買來冬天蓋，非常划算。圖／新月提供
蘭城新月廣場的這款石墨烯智慧恆溫水洗雙人被，原價1萬2800元，特價1980元，現在買來冬天蓋，非常划算。圖／新月提供

宜蘭的蘭城新月廣場週年慶活動起跑，即日起至11月13日，全館商品2折起，消費滿5000元送300元、刷玉山蘭城新月聯名卡滿5000元送500元；部分專櫃也有滿千送百、搭配滿額贈等活動，優惠好康多，民眾搶便宜趁早前往選購。

隨著防疫措施鬆綁，各大餐飲百貨明顯人潮回流，蘭城新月是東部最大購物商場舉辦週年慶活動，新月獨有的品牌大店也搭配檔期推出獨家優惠，例如在無印良品消費單筆滿1000元可現抵100元、集雅社購買指定品牌滿1萬元送1000元、在UNIQLO優衣庫消費單筆滿1500元，出示LINE官方好友畫面，贈送時尚可攜收納袋。

天氣漸冷，入冬禦寒外套、石墨烯恆溫被、防水長短靴等高單價商品在週年慶期間購買最划算的，人氣必買限量商品，例如1樓的Roots女款城市悠遊系列，海狸logo連帽外套原價3980元，特價3184元，限量10件；男款海狸獨木舟系列經典logo連帽上衣原價3980元，特價3184元，限量10件。

1樓MAGY中跟扣飾裸靴原價6580元，特價3980元；Ea刷毛真皮短靴原價6280元，特價2280元；Timberland的男款小麥黃防水短靴原價5500元，特價2990元；2樓的Kinloch Anderson深藍外套原價6980元，特價3280元；3樓adidas男款慢跑鞋原價2690元，特價1390元；3樓NIKE kids兒童運動鞋原價1900元，特價1190元；3樓LAMINA石墨烯智慧恆溫水洗雙人被原價1萬2800元，特價1980元，更多活動訊息可參考官網或臉書粉絲頁。

蘭城新月是東部最大購物商場，週年慶消費滿5000元送300元、刷玉山聯名卡滿5000元送500元，多項限量好康商品。圖／新月提供
蘭城新月是東部最大購物商場，週年慶消費滿5000元送300元、刷玉山聯名卡滿5000元送500元，多項限量好康商品。圖／新月提供

品牌

延伸閱讀

百貨周年慶新光三越左營店抽賓士 漢神巨蛋抽郵輪行

逛百貨周年慶忘騎機車回家 他失憶1周竟跑去報案

10/29同志大遊行及百貨周年慶同時登場 進入信義區注意交管

全聯周年慶開跑 業績衝

相關新聞

極光大爆發 ！挪威昨晚天空滿滿的綠光 美麗極了

到挪威打工換宿的讀者陳政維昨天挪威時間下午5點（台灣時間：11/2 23:00）看到挪威特羅姆瑟（esfjordbotn...

UNIQLO人氣聯名家居服、內搭系列再進化 融入嶄新材質讓人天天都想穿

自去年夏天推出首季合作系列之後， UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名家居服與內著，就成為女孩們的心...

越泰捷航空台北-曼谷 12月3日起增為每周十班

因泰國旅遊消費便宜，今年來貨幣貶值又比台幣多，前往旅遊購物相當划算，在台灣開放邊境後，前往泰國旅遊民眾增多，而泰國來台也...

首創「金繼」橡木桶 大摩築光大師系列No.1限量登場

被譽為「老酒銀行」的世界最尊貴威士忌大摩，與蘇格蘭首座設計博物館V&A Dundee展開藝術合作計畫，首席傳奇釀酒師理查...

BLACKPINK Rosé指定幸運符 演出前必用且推限量版

南韓女子天團BLACKPINK目前還在全球巡演中，行程滿檔，由於長期工作關係，BLACKPINK團員們不僅要調時差，肌膚...

ELLE CASINO 年度最好玩！ 用靈魂作賭注的沉浸式劇場展覽

ELLE Taiwan今年在台邁入第31週年，特別於11/12至11/20期間在華山1914文化創意產業園區 中7B館舉辦沉浸式劇場展覽—ELLE CASINO，更跨界與當紅偶像團體原子少年Ｏzone等眾多藝人合作進行宣傳。ELLE CASINO即將開幕！兌換靈魂籌碼，下注改變人生，無論你是否滿意眼前生活，都能擁有翻轉局面的機會。你以為人生賭的是輸贏，但其實我們賭的是，誰在這場遊戲中能玩得最盡興，不留下遺憾。除了實體展覽，ELLE也推出線上版沉浸式遊戲：ELLE CASINO風格玩家，玩遊戲還有機會抽iPhone14、質感住宿券、高級音響等好禮！無論線上還是實體，快來成為Game Changer！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。