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蘭城新月周年慶起跑 刷聯名卡5千送500多款限量優惠品
宜蘭的蘭城新月廣場週年慶活動起跑，即日起至11月13日，全館商品2折起，消費滿5000元送300元、刷玉山蘭城新月聯名卡滿5000元送500元；部分專櫃也有滿千送百、搭配滿額贈等活動，優惠好康多，民眾搶便宜趁早前往選購。
隨著防疫措施鬆綁，各大餐飲百貨明顯人潮回流，蘭城新月是東部最大購物商場舉辦週年慶活動，新月獨有的品牌大店也搭配檔期推出獨家優惠，例如在無印良品消費單筆滿1000元可現抵100元、集雅社購買指定品牌滿1萬元送1000元、在UNIQLO優衣庫消費單筆滿1500元，出示LINE官方好友畫面，贈送時尚可攜收納袋。
天氣漸冷，入冬禦寒外套、石墨烯恆溫被、防水長短靴等高單價商品在週年慶期間購買最划算的，人氣必買限量商品，例如1樓的Roots女款城市悠遊系列，海狸logo連帽外套原價3980元，特價3184元，限量10件；男款海狸獨木舟系列經典logo連帽上衣原價3980元，特價3184元，限量10件。
1樓MAGY中跟扣飾裸靴原價6580元，特價3980元；Ea刷毛真皮短靴原價6280元，特價2280元；Timberland的男款小麥黃防水短靴原價5500元，特價2990元；2樓的Kinloch Anderson深藍外套原價6980元，特價3280元；3樓adidas男款慢跑鞋原價2690元，特價1390元；3樓NIKE kids兒童運動鞋原價1900元，特價1190元；3樓LAMINA石墨烯智慧恆溫水洗雙人被原價1萬2800元，特價1980元，更多活動訊息可參考官網或臉書粉絲頁。
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